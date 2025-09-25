ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
淡江大橋成跨年新地標！飯店頂樓「煙火視角」先看　住房專案開賣

▲▼淡江大橋,夕照,夕陽。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋日前正式合龍，最引人矚目的跨年煙火，預計在橋附近施放。（圖／公路局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

淡江大橋日前正式合龍，最引人矚目的跨年煙火，據悉會在橋附近施放，有望欣賞到規模別於以往的花火盛會。對此，將捷金鬱金香酒店率先釋出「2025跨年三天兩夜住房專案」，可進入千坪埔頂草原，以寬闊視角直擊淡江大橋跨年煙火。

由國際建築大師 Zaha Hadid 團隊設計的淡江大橋，總長920公尺、主橋塔高211公尺、主跨距450公尺，完工後將是全世界最大的單塔不對稱斜張橋，為淡水增添世界級新地標，隨時間持續推進，年底的跨年煙火，將有壯觀橋影、璀璨煙火相互交織的畫面，極具紀念意義。

▲將捷金鬱金香酒店推出「2025跨年三天兩夜住房專案」,將捷金鬱金香酒店賞跨年煙火和淡江大橋。（圖／業者提供）

▲▼將捷金鬱金香酒店埔頂草原、頂樓視角賞淡江大橋。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店推出「2025跨年三天兩夜住房專案」,將捷金鬱金香酒店賞跨年煙火和淡江大橋。（圖／業者提供）

為迎接盛會，將捷金鬱金香酒店推出「2025跨年三天兩夜住房專案」，每房18,800+10%元起，指定入住日期為12月30日或31日，需連住兩晚。專案內容包含12月31日晚間享用跨年自助晚餐，翌日清晨則提供豐盛多樣的中西式早餐，邀旅客在山河美景與絢爛煙火中，迎接全新的2026年。

▲將捷金鬱金香酒店推出「2025跨年三天兩夜住房專案」,將捷金鬱金香酒店賞跨年煙火和淡江大橋。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店頂樓賞跨年煙火。（資料照／業者提供）

入住專案的房客可免費進入千坪埔頂草原，以開闊視角直擊淡江大橋跨年煙火，將跨年夜化為獨一無二的回憶，專案亦加贈兒童樂遊券與DIY手作課程。

▲將捷金鬱金香酒店推出「2025跨年三天兩夜住房專案」,將捷金鬱金香酒店賞跨年煙火和淡江大橋。（圖／業者提供）

▲▼「2025跨年三天兩夜住房專案」每房18,800+10%元起；另規劃「夕景時光派對」，陪旅人歡送2025年的最後一道夕陽。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店推出「2025跨年三天兩夜住房專案」,將捷金鬱金香酒店賞跨年煙火和淡江大橋。（圖／業者提供）

此外，另規劃「夕景時光派對」，陪伴旅人歡送2025年的最後一道夕陽，並迎接嶄新的開始。而酒店內的「滬尾之星」也將舉辦跨年倒數活動「跨年迎新 微醺Star」，現場提供主廚團隊搭配的下酒小食，以及限定調酒。活動預計於10月中開放預購，座位採限量安排，確保每位旅客能在舒適自在的氛圍裡，歡度跨年倒數瞬間。

▲台北遠東香格里拉101煙火房。（圖／業者提供）

▲▼台北遠東香格里拉101煙火房欣賞壯麗煙火。（圖／業者提供）

▲台北遠東香格里拉101煙火房。（圖／業者提供）

若打算在北市欣賞101跨年煙火，台北遠東香格里拉跨年住房與派對活動將於今（25日）中午12點開賣。「璀璨101跨年住房專案」含101景觀房雙人住宿、豐盛自助早餐，以及精選紅酒、派對小物，專案須連續入住兩晚，平均每晚22,330+15.5%元起，舒適感受迷人天際線煙火視角。

想體驗熱鬧倒數，也有「頂樓池畔跨年煙火派對」，今年首次推出雙場地慶祝體驗，派對從三樓遠東宴會廳「幸運之輪」賭城之夜開啟，暢享美食美酒與精采活動，午夜再移師飯店43樓池畔欣賞新年煙火綻放，派對入場券每位4,280+10%元起。

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

