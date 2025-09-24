南投新景點「春秋山林」試營運　喝茶泡足湯、林間漫步

▲南投春秋山林即起試營運。（圖／春水堂提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

南投又有新景點！春水堂全新文化體驗空間「春秋山林」已開始試營運，結合美食、茶飲、足浴、手作體驗及自然環境，打造一日休閒的生活圈，即日起至12月31日為止，每張門票可折抵園區內消費100元。

▲春秋山林打造成五感沉浸式體驗的園區。

「春秋山林」為春水堂耗時2年籌備，主打「五感沉浸式體驗」，期望提供現代人離塵不離城的身心療癒場域。園區包含「山林兼味」、「快哉亭」、「山系製販所」、「梅園」與「秋山大雅」5大空間，提供餐飲、足湯、選物、林間散步與人文茶席等服務。

▲▼核心餐廳「山林兼味」推出多達110道經典獨家菜色與茶飲。

核心餐廳「山林兼味」推出多達110道經典獨家菜色與茶飲，涵蓋10大料理類別，共65道融合台灣在地食材與多元烹調方式的「新台灣融合菜」，另有45款飲品，包含春水堂經典珍珠奶茶、蜜香紅茶凍飲，以及全新水果冰沙與氣泡飲。試營運首波推薦餐點包括春秋山林烤鴨、山林小籠包、蕃茄酸辣海鮮拉麵、蟹黃芙蓉豆腐與三寶飯等。

▲▼也可以喝茶泡足湯、漫步林間。

園區另規劃多元休憩空間，「快哉亭」提供足湯體驗，搭配養生茶飲，讓旅客放鬆身心；「山系製販所」結合手作活動、文創選物與輕食甜點；「梅園」可供遊客於林蔭流水間漫步，冬季還能欣賞梅花盛開景致。「秋山大雅」則預計結合壺泡茶與藝文展覽，未來將帶來更多文化體驗。

即日起至12月31日為止，「春秋山林」試營運期間入園購票可折抵園區內消費100元，並推出餐飲與伴手活動優惠。門票全票150元、優惠票100元，6歲以下孩童免費入園，園區亦為寵物友善，指定區域可攜帶毛孩同行。

▲南投新地標「松嶺之星」觀景台示意圖。（圖／南投縣政府提供）

而目前建造中的南投新地標「松嶺之星」，是一座高空景觀塔，目前預計最快將於2026年試營運。主體建築包含動態LED球體光幕、高空室內觀景空間、高空戶外觀景平台、360度透明步道、雙螺旋戶外階梯、商場空間及律動夜間燈光照明。

其中屋頂的LED球體光幕，除了燈光效果外，也可配合季節天空星象呈現，兼具教育意義且符合天空之星之名。松嶺之星周遭的空間則規劃為彩帶地景公園，透過起伏環繞的步道讓遊客在行進時，有360度的視野景觀，並有廣達3500平方公尺的地下商店區、草地廣場及地下停車場等。