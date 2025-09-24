鼎王餐飲進軍麻辣滷味市場　新品牌「六米」開幕連3天買一送一

▲鼎王餐飲進軍麻辣滷味市場，推出新品牌「六米」。（圖／鼎王餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

以麻辣火鍋聞名的鼎王餐飲集團，正式跨足滷味市場，推出全新品牌「六米麻辣滷味」，以自家研發的滷料配方，搭配多樣食材慢火細滷，讓不同食材展現各自不同的麻辣風味與層次。全台首店落腳台北西門町，今日正式開幕，首3天祭出銷魂麻辣米血或辣個麻鴨腱帶買一送一。

品牌「六米」的名稱靈感，源自台語「滷味」的諧音，鼎王表示，以自家多年累積的麻辣料理功力，轉化為多層次「有靈魂的麻辣」，讓滷味不只是配角，而是能讓人一口上癮的休閒美食主角。六米麻辣滷味採外帶即食形式，無需額外沾醬，冷熱皆宜。

▲六米推薦招牌分別是銷魂麻辣米血、蒜小辣烏龍豆干。（圖／鼎王餐飲提供）

六米推薦招牌分別是銷魂麻辣米血、蒜小辣烏龍豆干，前者滷得透亮表層帶有細緻光澤，滷香滲入米芯，麻香與辣勁層層堆疊；後者主打蒜香小辣，選用厚切大黑豆干，氣孔吸飽烏龍茶香與蒜辣滷汁，再搭配新鮮九層塔提香，濃郁飽滿越吃越涮嘴。

▲招牌麻辣與好辣鴨系列商品。（圖／鼎王餐飲提供）



除了米血及豆干，六米還有多款創意辣系品項，「招牌麻辣系列」有內臟控必點的辣個麻鴨腱帶，嚴選鴨腱帶滷入香麻辣韻，口感爽脆彈；辣不辣鳥蛋小巧可愛蛋香入味微辣順口；香香辣雞心Q彈嫩口香辣交織，吃得到雞心的原始風味與辛香厚韻。

「好辣鴨系列」提供喜歡啃骨、追求口感層次的老饕，鴨頭、鴨翅、鴨脖、鴨胗一應俱全。

▲9月27日起至10月3日招牌麻辣系列66折。（圖／鼎王餐飲提供）

慶祝六米首店今日開幕，品牌也祭出多項優惠，首先是9月26日前購買銷魂麻辣米血或辣個麻鴨腱帶皆享買一送一（每日限量60份），9月27日起至10月3日招牌麻辣系列66折，加入官方LINE還能領取優惠券，消費滿額招待鑫鑫腸、膨膨皮、鴨脖。此外，即日起至9月30日，購買招牌雙霸銷魂麻辣米血和蒜小辣烏龍豆干，就送辣個麻鴨腱帶1份。

▲賴山嶼有4款湯頭，上圖為青花椒雞白湯（右）、日光番茄濃湯（左）。（圖／業者提供）

旗下擁有雞湯大叔、麵屋一燈等品牌的阿爾法餐飲集團，推出全新青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」，以「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」為核心，呈現麻辣燙的多元風味，9月26日正式開幕，餐廳同時祭出連8天買一送一。

賴山嶼餐點設計以鮮香湯底為核心，推出4款湯頭，分別是青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯，結合麻辣燙的多元食材，呈現多元風味，另有紅油胡麻拌醬。消費者可依喜好在自助吧挑選食材，依重量計價（59元/100g），輕鬆享受專屬於自己的鮮香盛宴。