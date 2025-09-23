子瑜最愛同款素食生魚片登台　嵩聯名《黑白大廚》林熙元推6道菜

▲子瑜最愛同款素食生魚片登台。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

義式料理品牌「嵩 sung」攜手參加《黑白大廚》的林熙元主廚，推出跨界聯名企劃「有形無界 Boundless Within Form」，結合主廚擅長的蒸、煮、川燙、油炸、燉煮等工序，將韓國細膩風味融合台灣人情滋味，6道菜色中還有子瑜最愛同款素食生魚片。

尊鴻餐飲集團CEO陳詠翔表示，旗下餐廳「嵩」一直希望透過餐桌讓人們感受到文化與情感的交流，這次與林熙元合作，不只是料理上的突破，更是一次跨越國界的對話，他特別指出，林熙元擅長以蔬菜營造「味覺錯覺」，將植物性食材轉化為生魚片般的清鮮或肉類般的厚實口感，這種顛覆感官的創作手法，將在本次聯名料理中完整呈現。

▲「Beyond Sashimi」（素食生魚片）把蔬果與菇類經過加工，營造出生魚片般的視覺效果。（圖／記者黃士原攝）

嵩與林熙元的跨界聯名企劃「有形無界 Boundless Within Form」10月1日起限時供應，共有6道菜色，台北店單價390元至1280元，台中店350元至1200元。其中「Beyond Sashimi」（素食生魚片）就是林熙元在《黑白大廚》中首度登場的料理，蔬果與菇類經過加工，營造出生魚片般的視覺效果，綿滑酪梨、鮮紅甜菜根、滷製白蘿蔔與香菇的深層滋味，搭配醃漬蓮藕與奇異果。

TWICE成員子瑜曾在節目中透露，對林熙元的素食生魚片十分好奇，後來也實際前往餐廳品嚐，還說如果能常常吃到主廚的素食料理，她可以繼續吃素下去。

▲「Noir Surprise」是外觀如玄武岩般深邃的茄子蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

▲「Bone ＆ Bloom」嚴選帶骨牛小排以長時間慢火燉煮至軟嫩。（圖／記者黃士原攝）

「Noir Surprise」是外觀如玄武岩般深邃的茄子蝦餅，採用墨魚汁麵糊包裹茄子與鮮蝦漿後高溫油炸，成就黑亮酥脆的外衣，再佐以特製醬油提味，既有視覺上的驚喜，也帶來味覺上的多重層次。「Bone & Bloom」嚴選帶骨牛小排以長時間慢火燉煮至軟嫩，切片後覆於骨架擺盤，搭配山葵薯泥的細緻綿滑與炸牛蒡片的香脆爽口，再以香菜苗點綴。

▲「Hidden Feast」則是將去骨雞翅內裹入韓式泡菜炒飯，經高溫油炸至金黃酥脆。（圖／記者黃士原攝）

▲「Crimson Harmony」把菲力牛肉切丁，搭配紅蔥頭片、水梨丁、香菇片與貢菜醬菜等多種食材。（圖／記者黃士原攝）

「Hidden Feast」則是將去骨雞翅內裹入韓式泡菜炒飯，經高溫油炸至金黃酥脆，再以炙燒工序賦予獨特焦香，外皮酥脆，內餡酸香帶辣，可沾著濃郁的起司醬食用。「Crimson Harmony」把菲力牛肉切丁，搭配紅蔥頭片、水梨丁、香菇片與貢菜醬菜等多種食材，自製豆腐大醬增添濃郁發酵香，最後點綴魚子醬與炸海苔片。

▲台北萬豪INGE’S Bar＆Grill點頂級牛排贈龍蝦。（圖／台北萬豪提供）

另外，位於台北萬豪酒店20樓的INGE’S Bar＆Grill，以270度環景高空露臺及可欣賞台北101、松山機場飛機起降等城市天際線的「千萬夜景」聞名。適逢酒店10周年，即日起至10月12日點購任一牛排主餐，即送波士頓活龍蝦1隻（價值2680元+10%）。

台北萬豪酒店表示，INGE’S Bar＆Grill擁有全台最大、造價近400萬的Grillworks炭火烤爐，以直火炭烤及木材煙燻的雙功能著稱，將食材風味鎖在其中。另外還有「超級烤箱」之稱的Montague Grill，能瞬間加熱至攝氏上百度，為牛排等食材造就酥脆表層。