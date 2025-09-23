蒸氣龐克新飯店「偵探寓所」！巨型鐘錶、齒輪　如走進消失的10日

▲小鹿文娛旅宿集團今（23日）宣布誕生新品牌「偵探寓所」。（圖／小鹿文娛提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

以「翻轉旅宿空間」打響名號的小鹿文娛旅宿集團，今（23日）發布誕生全新品牌「偵探寓所」，首間位於花蓮市林森路美食商圈，已於8月起試營運。別於一般住宿空間，新館大廳重現19世紀英倫風偵探事務所場景，當中埋藏許多橋段，邀住客化身調查員，一同解謎。

▲旅館大廳運用深棕與暗紅色調，並結合齒輪、鐘錶等蒸氣龐克元素，構築出一處宛如被凍結於斷層時空的所在。

繼「路徒行旅」與「路境行旅」兩大主力品牌後，近期小鹿文娛全新旅宿品牌「偵探寓所 MAZOR HOTEL」問世，以「沉浸式探索」為核心，融合推理元素與在地文化，為花蓮旅宿業注入新血；業者說明，從原本近毛胚屋的空間，打造至現今模樣，大約花了半年多的時間。

▲「偵探寓所 MAZOR HOTEL」的品牌靈感，源自歷史上「消失的10日」事件。

「偵探寓所 MAZOR HOTEL」的品牌靈感，源自歷史上「消失的10日」事件。業者解釋，1582年的10月，世界各地的日曆突然跳過了10天，教廷說，是為了「修正天文誤差」，直到19世紀工業革命，有人發現那10天並未消失，只是被收容在某個名為「Mazor」的地方，於是，小鹿便以這處如迷宮般、無法解釋的空間裂縫為主題，創建新品牌「MAZOR HOTEL」。

▲當中埋藏許多伏筆，邀旅人化身調查員，循著線索拼湊出失落的歷史碎片。

旅館大廳重現19世紀英倫風偵探事務所場景，運用深棕與暗紅色調，並結合齒輪、鐘錶等蒸氣龐克元素，構築出一處宛如被凍結於斷層時空的所在。當中埋藏許多伏筆，邀旅人化身調查員，循著線索拼湊出失落的歷史碎片，揭開時空異象的真相。

▲▼館內一共規劃54間客房，提供雙人、三人與四人房等8種房型，客房空間約5-6坪。

「偵探寓所-花蓮林森所」整棟採挑高設計，外觀以冷灰色調結合幾何線條，展現簡約而具層次的設計。館內一共規劃54間客房，提供雙人、三人與四人房等8種房型，客房空間約5-6坪，以木質調為基底，再輔以條紋跳色、花卉圖騰與木作家具，營造舒適氛圍。業者指出，目前有連住兩晚打8折優惠，預計持續至年底；並從10月起推出早餐。



旅店座落於花蓮市核心地段，鄰近林森路美食商圈，步行10分鐘即可抵達花蓮文創園區、又一村文創園區，以及舊鐵道行人徒步區等景點。

▲小鹿文娛旅宿集團宣布成立新品牌「偵探寓所」，除了深耕國內26個館別，也持續朝國外前進。（圖／記者彭懷玉攝）

在花蓮首館開幕之後，業者指出，持續有在物色第二個據點，至於會不會還是「偵探寓所」，要視地區的屬性而定，不過未來重心會放在台中、台南等地，國外部分除了日本，還將拓及到越南和菲律賓，請民眾拭目以待。

▲▼雀客藏居花蓮林森也從8月起試營運。（圖／記者蔡玟君攝）



另外，雀客國際在花蓮也再添一處新據點！「雀客藏居 - 花蓮林森」8月起試營運，飯店位於市區，距離花蓮車站僅10分鐘車程，周邊小吃、賣場、咖啡館、小餐館林立，十分便利。

「雀客藏居 - 花蓮林森」全館設有168間客房，並提供5種房型，坪數從6至8坪的經典客房起跳，並提供無障礙客房，另外有12坪的家庭房、能俯瞰市景的雋永藏居套房。