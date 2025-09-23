ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
點牛排送龍蝦「現賺近3千元」　台北萬豪景觀餐廳優惠到10/12

▲台北萬豪INGE'S Bar＆Grill點頂級牛排贈龍蝦。（圖／台北萬豪提供）

▲台北萬豪INGE’S Bar＆Grill點頂級牛排贈龍蝦。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

台北萬豪酒店INGE’S Bar＆Grill高空景觀餐廳，歡慶飯店迎接10周年暨雙十連慶，即日起至10月12日推出超值優惠，購任一款牛排主餐，即送波士頓活龍蝦，現賺近3000元。

位於台北萬豪酒店20樓的INGE’S Bar＆Grill，以270度環景高空露臺及可欣賞台北101、松山機場飛機起降等城市天際線的「千萬夜景」聞名。適逢酒店10周年，點購任一牛排主餐，即送波士頓活龍蝦1隻（價值2680元+10%）。

▲台北萬豪INGE'S Bar＆Grill_高空景觀露台。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪INGE’S Bar＆Grill_高空景觀露台。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店表示，INGE’S Bar＆Grill擁有全台最大、造價近400萬的Grillworks炭火烤爐，以直火炭烤及木材煙燻的雙功能著稱，將食材風味鎖在其中。另外還有「超級烤箱」之稱的Montague Grill，能瞬間加熱至攝氏上百度，為牛排等食材造就酥脆表層。

▲「山牛將」9/26、9/27推出1折搖搖抽獎活動。（圖／丸亀製麵提供）

另外，進駐新光三越台南小北門店的「山牛將」，將同步與百貨推出開幕活動，只要加入line好友，9月26日17：00至19:00，9月27日11:00至13:00、17:00至19:00等時段，點購任一丼飯者，即可參加現場的搖搖抽獎活動，有機會立即抽出單筆消費最低1折的驚喜，等於最低吃一碗丼飯只要16元。另有3折、5折等優惠。

