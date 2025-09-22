ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
麻辣燙新品牌「賴山嶼」9/26開幕　連8日祭出買一送一

▲賴山嶼有4款湯頭，上圖為青花椒雞白湯（右）、日光番茄濃湯（左）。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

旗下擁有雞湯大叔、麵屋一燈等品牌的阿爾法餐飲集團，推出全新青花椒麻辣燙品牌「賴山嶼」，以「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」為核心，呈現麻辣燙的多元風味，9月26日正式開幕，餐廳同時連8日祭出買一送一。

賴山嶼餐點設計以鮮香湯底為核心，推出4款湯頭，分別是青花椒雞白湯、川香麻辣雞白湯、日光番茄濃湯、山野濃香菌菇湯，結合麻辣燙的多元食材，呈現多元風味，另有紅油胡麻拌醬。消費者可依喜好在自助吧挑選食材，依重量計價（59元/100g），輕鬆享受專屬於自己的鮮香盛宴。

▲賴山嶼消費方式挑選食材後，依重量計價（59元/100g）。（圖／業者提供）

賴山嶼9月22日至9月25日試營運期間半價優惠，9月26日正式開幕至10月3日祭出買一送一，每日前88組可享優惠（需兩人同行並到齊，方可排隊結帳，限內用），消費滿288元再贈「半價券」1張，可於下次用餐時使用。10月6日至10月31日，姓名中含有「賴」、「山」或「嶼」任一字，即可免費兌換指定飲品；完成打卡分享再加贈賴山嶼蔬菜盲盒，數量有限，送完為止。

▲牛筋蒟蒻經典炒麵。（圖／記者黃士原攝）

另外，日式炒麵專門店「長田本庄軒」9月24日至9月25日推出限時優惠，全門市結帳時出示長田本庄軒FB按讚或IG追蹤畫面，即享牛筋蒟蒻經典炒麵買一送一，等於一份只要120元。

