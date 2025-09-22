ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈　打造山城節慶新魅力

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈，打造山城節慶新魅力（圖／新北市瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

圖、文／七逗旅遊網提供

光影喚醒山城夜色、瓶燈照亮街區魅力！新北市瑞芳區最受矚目的年度盛事－「2025瑞芳瓶燈節」將於9月28日（日）下午2點至晚間8點，在瑞芳火車站前後站廣場熱鬧登場。

今年在經濟部商業發展署的輔導下，將瑞芳瓶燈節納入「2025商圈嬉遊季」共同廣宣，串聯東北角地區瑞芳與九份以廊帶商圈資源，展現山城觀光與街區創意的全新風貌！活動規模升級，以「雙展區 × 精彩舞台 × 特色市集 × 深度體驗」為主軸，結合在地文化、街區美學與光影創意，五大亮點活動，讓民眾一站式體驗視覺、味覺與互動的全方位樂趣，包含：
1. 瓶燈裝置藝術：活動現場設置 4 座結合在地元素與光影設計的瓶燈藝術裝置，化身為浪漫光影廊帶，成為遊客必拍的打卡熱點。
2. 精彩舞台演出：不論是魔術秀、親子互動，還是主燈光雕秀與壓軸在地樂團演出，全天候節目帶來視覺與聽覺的雙重饗宴，讓大小朋友都能盡情沉浸其中。
3. 瓶光市集與文化體驗：現場匯集文創品牌與在地美食，並規劃「瑞芳老街巷弄走讀」與「手繪瓶燈DIY」活動，讓遊客不僅能逛市集、品嚐美味，還能透過導覽與手作體驗，更深入認識瑞芳的文化底蘊。
4. 互動任務抽好禮：參加「街區尋光打卡任務」與「挑戰任務 × 扭蛋抽獎」互動遊戲，超過120項好禮等你帶回家。
5. 集點送好康！瑞芳X九份雙城活動熱烈開跑：今年首度推出「山城雙享 集點樂FUN送」活動，凡於瑞芳與九份合作店家消費集點，即可參加抽獎與扭蛋好禮，讓遊客一邊吃喝玩樂、一邊拿滿獎品！

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈，打造山城節慶新魅力（圖／新北市瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

▲2023年以瓶燈藝術串聯瑞芳商圈的瓶燈節活動，點亮旅人的熱情。

一場集光影、文化、美食與互動於一身的山城盛宴即將登場。誠摯邀請大家攜手親友一同來瑞芳，參與一年一度的浪漫瓶燈節，白天可以走訪瑞芳老街、參與瓶燈 DIY，晚上則欣賞瓶燈藝術與舞台演出，再一路延伸旅程至九份，感受山城夜色的獨特浪漫。從吃、喝、玩、樂到購物，活動將成為遊客探索雙城的最佳契機。

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈，打造山城節慶新魅力（圖／新北市瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈，打造山城節慶新魅力（圖／新北市瑞芳老街文化觀光推展協會提供）

▲來到瑞芳，別忘了體驗彩繪瓶燈的樂趣，並漫步瑞芳街區巷弄，感受獨特的在地魅力。

更多活動資訊請關注「瑞芳老街文化觀光推廣協會」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/rueifang.oldstreet

