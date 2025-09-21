7家飯店港點吃到飽懶人包　淡水「蘊泉庄」活動持續到年底

▲蘊泉庄「日蘊堂」推出港點吃到飽。（圖／蘊泉庄提供）

記者黃士原／台北報導

近期飯店業也跟上港點吃到飽風潮，日前蘊泉庄「日蘊堂」與台北凱達大飯店「家宴中餐廳」也推出相關活動，讓民眾有更多選擇，不過桃園喜與八里福朋喜來登、台北六福萬怡酒店期限只到9月30日，想吃的饕客要把握最後時間。

蘊泉庄「日蘊堂」

蘊泉庄位處淡水河畔唯一的紅樹林台地，可遠眺觀音山、近瞰淡水河。日蘊堂為館內新派粵菜餐廳，12月30日前推出「蘊食香傳・暢饗港點好時光」港式點心吃到飽活動，周一至周五午晚餐、周六日午餐時段供應，每人788元，而且4人同行第4人可享半價優惠，5人同行第5人免費。

日蘊堂新推出的港點吃到飽活動，提供超過50道經典粵式菜色，從冷菜、湯品、港式炸烤點、港點到甜品涼飲都有，像是胭脂蝦皇餃、荷葉糯米雞、港式叉燒包、錦繡魚翅餃、彈牙牛肉丸、腐皮鮮蝦捲、蜜汁叉燒酥、黑金奶黃流沙包等，更有招牌玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫排骨、明爐燒鴨以及奶油蟹粉焗菜膽等現點菜色。

▲台北凱達大飯店館內家宴中餐廳推出「美饌港點吃到飽」活動。（圖／台北凱達大飯店提供）

台北凱達大飯店「家宴中餐廳」

位於台北凱達館內的家宴中餐廳，主要提供粵滬風格中式美食，近期也跟進推出「美饌港點吃到飽」活動，10月30日前的每周一、二午餐限定登場，超過50道經典中式料理與精緻港點無限享用，包括必吃的川味口水雞、蜜汁拌中卷、鮮美海鮮湯品與冠軍蔥燒酥等人氣港點料理。須兩人（含）以上同行，大人每人1080元+10%，6-12歲孩童每位599元+10%，凡於中正、萬華區設籍或工作者再享85折優惠。

▲福容台北一館「福粵樓」推吃到飽。（圖／福容台北一館提供）

福容台北一館「福粵樓」

福容台北一館福粵樓12月30日前推出「食全食美」吃到飽活動，周一至周五午、晚餐時段供應，從冷盤、湯品、熱炒、港點到茶品涼飲都有，包括柚香拌蓮藕、紹興醉雞捲、南瓜海皇羹、左宗棠嫩雞、果律鮮蝦球、剁椒比目魚、君度橙汁排骨、金沙鮮蝦球、蔥爆嫩肥牛等菜色。每人午餐999元、晚餐1099元。

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店「珍珠坊」

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」方案持續到今年年底，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色，官網上有詳細菜單。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽活動回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

桃園喜來登、八里福朋喜來登「禧粵樓」

桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」吃到飽活動到9月30日，不只櫻桃片皮鴨無限供應，菜單內容包括開胃冷菜、點心、經典熱菜、主食、湯品、甜品水果及飲品等40多道中式料理，都可以不斷續點，成人每位1180元+10%。

40多道料理中，有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚籽燒賣、小豬流沙包、蟹黃豆腐煲，還有醬爆櫻桃鴨架、生菜櫻桃鴨鬆、櫻桃鴨架芋頭米粉湯、孜然蒜香櫻桃鴨架等一鴨多吃的菜色。而開胃冷菜還有櫻桃醉鴨胸、五味鮑魚、白灼鮮蝦。

▲XO醬桂花蘿蔔糕。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」

台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理的「粵亮尋飽」9月30日截止，周一至周五午餐時段限定，成人每位1280元+10%，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。