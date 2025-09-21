ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園台茂「300秒雙十煙火」10/10登場　逛市集、看月光扯鈴秀

▲桃園台茂購物中心預告，9月27日起祭出一系列活動，10月10日將施放300秒「雙十煙火秀」，還有雙十市集、月光扯鈴秀等活動。（圖／業者提供）

▲桃園台茂購物中10月10日將施放300秒「雙十煙火秀」，並從9月27日起祭出一系列活動。（資料照／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

被譽為全台最好玩的購物中心又有新活動！桃園台茂購物中心預告，9月27日起祭出一系列活動，10月10日將施放300秒「雙十煙火秀」，還有雙十市集、月光扯鈴秀、IP見面會等，親子族準備記進行事曆。

▲9月27日下午4點半有人氣IP「超人力霸王傑洛vs貝利亞迷你見面會」。（圖／業者提供）

▲9月27日下午4點半有人氣IP「超人力霸王傑洛vs貝利亞迷你見面會」。（圖／業者提供）

台茂購物中心擁有占地超過5,000坪的公園綠地，基乎每個連假都會推出好玩的活動、市集。首先，教師節連假的9月27日，下午4點半有人氣IP「超人力霸王傑洛vs貝利亞迷你見面會」，27日則輪到台灣頂尖的特技團隊帶來「歡樂馬戲嘉年華」，讓民眾免費參觀。

▲10月5日晚間7點有半小時的「夢幻月光扯鈴秀」。（圖／業者提供）

▲10月5日晚間7點有半小時的「夢幻月光扯鈴秀」。（圖／業者提供）

到了中秋假期，10月5日晚間7點有半小時的「夢幻月光扯鈴秀」，專業表演者以扯鈴特技翩然起舞，在月光夜色中畫出一道道絢爛的軌跡。

▲10月10日晚上7點45分將施放300秒花火，在城堡外欣賞低空煙火綻放天際，與城堡相互輝映。（資料照／業者提供）

▲10月10日晚上7點45分將施放300秒花火，在城堡外欣賞低空煙火綻放天際，與城堡相互輝映。（資料照／業者提供）

緊接著，雙十節連假最為精彩，10月10日晚上7點45分將施放300秒的璀燦花火，在城堡外欣賞低空煙火綻放天際，與城堡輝映出童話般歡樂氛圍。11日下午4點輪到「MOMO家族見面會」，由家族中的大樹哥哥與小紅莓姐姐現身，帶小朋友一起開心同樂。

▲「雙十市集」10月11日至12日下午3點半開逛，集結各路美味小吃、甜點，還有玩具及文創小物攤位。（圖／業者提供）

▲「雙十市集」10月11日至12日下午3點半開逛，集結各路美味小吃、甜點，還有玩具及文創小物攤位。（圖／業者提供）

當然也少不了市集進駐，「雙十市集」10月11日至12日下午3點半至晚間7點半登場，集結各路美味小吃、甜點，還有玩具及文創小物攤位，業者指出，共有20個固定攤位及15台餐車輪番登場，陪民眾悠閒度過連假時光。

關鍵字： 桃園旅遊 台茂購物中心 雙十煙火秀 市集 連假

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

