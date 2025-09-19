ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台首創「府城果汁微醺巴士」　小朋友跑吧果汁喝到飽

▲▼府城果汁微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

▲全台首創的「府城果汁微醺巴士」。（圖／台南晶英酒店提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南晶英酒店的人氣行程「微醺巴士」現在也有親子版！業者宣布於9月27日、28日攜手在地親子品牌「Aha幼兒創意」，推出全新「府城果汁微醺巴士」，以雙層露天巴士巡遊4間台南特色酒吧，大人可享限定調酒，小朋友則能無限暢飲果汁，還送大禮包。

▲▼府城果汁微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

▲▼親子能一起參加的府城果汁微醺巴士，小朋友有闖關活動，還有果汁喝到飽。

▲▼府城果汁微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

此次台南晶英酒店推出親子版的「府城果汁微醺巴士」，是全台首度以「果汁＋酒吧」結合打造的微醺巴士。活動時間為9月27日、28日下午4點至6點，活動從酒店的水晶廊開始，途經Bar Alter、咫尺角落與Bar Often常酒等酒吧，並安排親子分齡體驗。小朋友由專業老師帶領參加闖關遊戲，家長則能放鬆品酒，創造安全又兼具娛樂的親子同樂模式。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼府城果汁微醺巴士。（圖／台南晶英酒店提供）

▲親子旅客參加府城果汁微醺巴士送的大禮包。

此外，報名參加就送大禮包，內容包含Parakito防蚊滾珠瓶、親子天下Premium體驗卡與繪本、兒童牙膏、綜合果汁、益生菌與零食等實用商品。參加者於社群平台分享活動並標註指定帳號，還可抽兒童聲波電動牙刷。

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲超萌「泡湯卡比胖拉」現身安平漁人碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，現在在台南安平漁人碼頭正有「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，即日起至10月19日展出，可以看超可愛水豚在碼頭畔泡湯，入夜後更有燈光秀，到台南玩一定要走一趟。

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動9月13日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府今年首次與台灣原創IP「卡比胖拉」合作，主視覺包括在水上放置1組高達12公尺的超萌泡湯水豚，以及2組高達5公尺陸上中型氣偶，包括捧著一碗寫著「TAINAN」擔仔麵的坐姿水豚，以及可愛的趴姿水豚。

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還有不同造型的中型氣偶水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在大型氣偶周邊設有50隻水豚紙雕裝置，並有3種造型，包括頂著橘子趴著睡覺的水豚、眼冒愛心的水豚，以及帶著可愛橘子的水豚玩偶，還沒正式開展就已經吸引經過的民眾大拍特拍。

▲▼台南卡比胖拉出沒。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可愛卡比胖拉大量發生中。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，活動期間平日晚上6點至8點、假日晚上6點至9點期間，每30分鐘有一場燈光秀演出，每場次3分鐘，讓可愛水豚藉由燈光展現別樣魅力。

關鍵字： 府城果汁微醺巴士 台南旅遊 台南晶英酒店 飯店旅館 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

推薦閱讀

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

台中人氣早午餐「於光」熄燈

全台最後一家「跳舞香水」已熄燈

7家飯店港點吃到飽懶人包

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤

高雄然一酒店開箱　享鼎泰豐早午餐

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中50元豆花「配料不限量自加」

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

15元滷肉飯隱身萬華老市場

熱門行程

最新新聞更多

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366