全台首創「府城果汁微醺巴士」　小朋友跑吧果汁喝到飽

▲全台首創的「府城果汁微醺巴士」。（圖／台南晶英酒店提供，下同）

台南晶英酒店的人氣行程「微醺巴士」現在也有親子版！業者宣布於9月27日、28日攜手在地親子品牌「Aha幼兒創意」，推出全新「府城果汁微醺巴士」，以雙層露天巴士巡遊4間台南特色酒吧，大人可享限定調酒，小朋友則能無限暢飲果汁，還送大禮包。

▲▼親子能一起參加的府城果汁微醺巴士，小朋友有闖關活動，還有果汁喝到飽。

此次台南晶英酒店推出親子版的「府城果汁微醺巴士」，是全台首度以「果汁＋酒吧」結合打造的微醺巴士。活動時間為9月27日、28日下午4點至6點，活動從酒店的水晶廊開始，途經Bar Alter、咫尺角落與Bar Often常酒等酒吧，並安排親子分齡體驗。小朋友由專業老師帶領參加闖關遊戲，家長則能放鬆品酒，創造安全又兼具娛樂的親子同樂模式。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲親子旅客參加府城果汁微醺巴士送的大禮包。

此外，報名參加就送大禮包，內容包含Parakito防蚊滾珠瓶、親子天下Premium體驗卡與繪本、兒童牙膏、綜合果汁、益生菌與零食等實用商品。參加者於社群平台分享活動並標註指定帳號，還可抽兒童聲波電動牙刷。

▲超萌「泡湯卡比胖拉」現身安平漁人碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，現在在台南安平漁人碼頭正有「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，即日起至10月19日展出，可以看超可愛水豚在碼頭畔泡湯，入夜後更有燈光秀，到台南玩一定要走一趟。

▲「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動9月13日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府今年首次與台灣原創IP「卡比胖拉」合作，主視覺包括在水上放置1組高達12公尺的超萌泡湯水豚，以及2組高達5公尺陸上中型氣偶，包括捧著一碗寫著「TAINAN」擔仔麵的坐姿水豚，以及可愛的趴姿水豚。

▲▼還有不同造型的中型氣偶水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在大型氣偶周邊設有50隻水豚紙雕裝置，並有3種造型，包括頂著橘子趴著睡覺的水豚、眼冒愛心的水豚，以及帶著可愛橘子的水豚玩偶，還沒正式開展就已經吸引經過的民眾大拍特拍。

▲可愛卡比胖拉大量發生中。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，活動期間平日晚上6點至8點、假日晚上6點至9點期間，每30分鐘有一場燈光秀演出，每場次3分鐘，讓可愛水豚藉由燈光展現別樣魅力。