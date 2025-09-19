住峽谷五星飯店過中秋送早、晚餐　花蓮6大星級酒店買1送1

▲花蓮太魯閣晶英酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮太魯閣晶英酒店迎接10月4日至6日的中秋連假，規劃三大限定主題夜晚活動，結合樂音、美食與療癒體驗，陪伴旅人在群山峽谷與月色下度過難忘的秋夜。此外，「Stay in 花蓮 1+1‧雙宿聯名住房專案」持續進行中，花蓮6大星級飯店買一送一，三天兩夜每房最低6000元起。

▲太魯閣晶英酒店為中秋打造特色活動。（圖／業者提供）

酒店10月4日晚間率先舉辦「峽谷音樂之夜」，邀請排灣族「那就醬樂團」以融合爵士與原民歌聲演出，並搭配小米酒香腸、瑞穗水果玉米、吉安冰品，營造星空下的音樂饗宴。10月5日登場的「星火食光之夜」，由廚藝團隊打造串燒派對，推出戰斧豬、玉米雞肉串、鹽烤蝦等在地美味，還有烤棉花糖與小米甜甜圈，傳遞中秋團聚的熱鬧氛圍。壓軸10月6日「月光身心靈之夜」，由駐村瑜伽老師帶領房客在月光與星斗下舒展身心，享受與大自然共呼吸的靜心時刻。

除夜間主題活動外，白天亦有自然步道探索及節慶手作體驗，包括「柚香乾洗手凝露」、「桂蜜棒棒糖」等中秋限定作品。配合活動，酒店推出「秋豐」住房專案，即日起透過官網預訂可享一泊二食優惠，平日雙人成行每人5600元起，行館儷人客房平日每人7800元起。

▲花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，「花蓮1+1‧雙宿聯名住房專案」自推出以來獲得熱烈迴響，花蓮六大星級飯店宣布好評延長至12月31日為止，專案名稱也更新為「Stay in 花蓮 1+1‧雙宿聯名住房專案」，參與飯店包含花蓮福容大飯店、太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店以及美侖大飯店，旅客可任選其中兩間入住，三天兩夜每房最低6000元起。

▲花蓮潔西艾美酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

而全台唯一的艾美度假品牌「花蓮潔西艾美渡假酒店」，推出全新「24 小時假期」住房專案，早上8點至10點期間入住，還贈送當日早餐。

此次住房專案提供豪華家庭客房、經典雙床客房與豪華溫泉客房，價格每人每晚最低3100元起，內容包含自助早餐與下午茶，旅客可選擇在早上8點至下午6點期間彈性入住，即可住滿24小時，且凡於早上8點至10點入住的旅客，更可額外獲贈當日早餐。