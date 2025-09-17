雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作　拉麵祭活動9/26連3天登場

▲居山式綠醬和風拉麵。（圖／雞湯桑提供）

記者黃士原／台北報導

雞白湯拉麵品牌「雞湯桑」9/26-9/28攜手台灣拉麵祭，展開為期3天的快閃活動，邀請日本知名拉麵名店「八咫烏」居山主廚來台，打造這裡才吃得到的限定款口味。

八咫烏2016年於東京開業以來，居山主廚以驚人創作力橫掃日本拉麵界，曾奪下Ramendb東京第1名，並接連獲得ラーメンwalker東京銀賞肯定，他每年創作超過70款限定拉麵，多次前往歐洲、澳洲等地舉辦快閃活動，被譽為業界最活躍的拉麵藝術家。

▲醃漬番茄瑪格麗特風拉麵。（圖／雞湯桑提供）

雞白湯拉麵品牌「雞湯桑」9月26日至9月28日攜手台灣拉麵祭邀請居山主廚來台，將日本既有食譜與台灣在地風味融合，打造「只在這裡吃得到」的限定拉麵，更有機會將部分創作保留，作為雞湯桑日後的季節限定品項。活動3天期間，也將限量供應「八咫烏特製炊飯」。

限定拉麵之一的「居山式綠醬和風拉麵」（9/26-9/27限定），以雞骨細火慢熬高湯，融合雞油、雞腳與白身魚的鮮甜，菠菜、青豆與紅蘿蔔製作的香味油，搭配穗先筍乾與奶香濃郁的乳酪，打造出層次豐富又清爽的綠意和式拉麵。

「醃漬番茄瑪格麗特風拉麵」（9/26-9/27限定）以豚骨高湯為基底，結合五花肉、洋蔥與香蒜的甘香，再佐新鮮羅勒、菠菜與奶香乳酪，加上整顆醃漬番茄的酸甜，將義式料理手法呈現在日式拉麵。

9/28限定口味則是主打「台味限定」與「義式創作」兩大主題，居山主廚將以雞白湯為基底，融入中西經典元素，選用剝皮辣椒、吻仔魚呈現鮮香風味，以蛋黃醬、培根等呈現義式層次。

▲樂麵屋叉燒辣辣豚骨拉麵。（圖／取自樂麵屋臉書）

另外，目前在大台北地區有4家分店的樂麵屋，10月即將插旗汐止地區，地點落腳遠雄廣場B1，附近喜歡拉麵的民眾又有新選擇了。

2006年創立的樂麵屋，是台灣首家讓客人選擇自己喜歡口味的拉麵店，可以自行決定麵條粗細與硬度、湯頭濃度，希望讓客人吃完之後覺得滿足又幸福，主要為豚骨拉麵，但有原味、醬油、辣味、焦蔥等多種口味，價格230元起。