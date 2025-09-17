網美聖地「伏見稻荷大社」其實很陰？　蔡桑揭密「氣場不對」的真相

▲伏見稻荷大社千本鳥居是眾多台灣遊客必訪之地（圖／ETtoday資料照）

記者舒懷緯／綜合報導

京都的「伏見稻荷大社」以其壯觀的「千本鳥居」聞名於世，是台灣遊客及網紅們必訪的拍照聖地。然而，許多遊客在參訪後，卻常感到一股「說不出的怪異」，覺得「氣場不對」，甚至用「很陰」來形容，近日在Threads引發不少討論。對此，民俗學博士蔡桑（蔡亦竹）在其節目《蔡桑神鬼夜話》中，解釋了「伏見稻荷大社」陰從何而來，並揭示了這份神秘氛圍背後的歷史與信仰根源。

蔡桑在節目中指出，許多台灣人前往伏見稻荷大社，本是為了朝聖其美麗的紅色鳥居隧道，但不少人回來後都反映，感覺當地氣氛與一般莊嚴寧靜的日本神社不同。這種感受並非空穴來風，但蔡桑強調，這股「陰氣」的源頭，並非來自神社主祀的「稻荷神」。

他解釋，要理解這個現象，必須回溯到日本明治維新之前。當時的伏見稻荷大社，並不像現在這樣是一個單純供奉稻荷神的神社，而是一個更為複雜、多元的信仰聖地。

他用一個台灣人能「秒懂」的譬喻來說明：「如果用台灣的概念來理解，當時的伏見稻荷大社，就像一個地方不只拜主神，同時還祭祀著各種『百姓公』、『萬善爺』、『王爺』、『將軍』、『元帥』。」

在那個時代，當地聚集了各式各樣的神明與靈體，許多家族世代供奉的並非稻荷神，而是在神社範圍內的某個小神龕、小佛像或獨立的小鳥居。因此，伏見稻荷大社的本質，其實是一個容納了眾多「比較雜的神明」的集合體。

直到明治維新時期，日本政府為了「端正風俗」，推行神道與佛教分離，並對各地的信仰進行了標準化整合。伏見稻荷大社內的眾多雜祀才被「整合」，逐漸演變成今日我們所見，看似統一、正規的樣貌。

然而，蔡桑認為，儘管表面上被整合，但該地長久以來積累的複雜靈學氣場依然存在。因此，當靈感較強或磁場較敏感的遊客進入時，感受到的並非稻荷神的能量，而是與這片土地上其他多元、未知的靈體產生了「磁場不合」的反應。

蔡桑總結道：「讓你感覺不好的，不是稻荷大社的神明，而是那邊本來就有種種比較雜的神明聚集在那邊。這不是裡面有妖怪，而是你的磁場可能跟其中某些靈體比較不合。」

對於遊客該如何應對，蔡桑建議，關鍵在於相信自己的直覺。如果你在參訪某個神社（不限於伏見稻荷）時感到身體不適或心中不安，那可能就是一種磁場不相容的訊號，無需勉強參拜，保持一點距離與敬意即可。尤其對於規模較小、來歷不明、看似無人打理的小神社或鳥居，更應保持審慎的態度。