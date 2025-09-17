真實版愛麗絲夢遊仙境在嘉義！8燈區有柴郡貓出沒、參加瘋狂茶會

▲2025嘉義市光織影舞打造真實版愛麗絲夢遊仙境。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至10月19日登場！嘉義市政府今年以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題，規劃8大光影藝術展區，打造30米長如夢似幻的沉浸式光環隧道、9米高的愛麗絲造型氣偶，連柴郡貓都將驚喜現身，打造專屬嘉義市的奇幻入口。

▲可愛的柴郡貓也將現身。



嘉義光織影舞展今年邁入第6年，以「追光的起點」為序幕、《愛麗絲夢遊仙境》故事為靈感，設計30米長光環隧道及4.2米高的懷錶，隨著地面兔子的腳印，時間和空間轉化，穿越進入造景「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」等8個奇幻旅程展區。

▲紅心撲克牌士兵將守衛在現場。



在「愛麗絲玫影」展區，市府打造9米高的愛麗絲主題立體裝置，後方延伸近60朵直徑60公分的紅玫瑰妝點樹林，如夢中繁花盛開，引領觀眾放下現實束縛，啟程進入屬於每個人的夢境之門。

▲「光月疊影」展區。

光織影舞展的「光月疊影」展區，則打造4.5米高多層次轉動的月亮，透過五環結構層層交疊，融入北香湖湖面，營造出月亮倒映水中的意象，呈現外觀如滿月般溫潤，發光鏤空的結構展現出夢境的空靈感，形成一幅轉動月亮最耀眼的視覺饗宴。

▲▼還有不同光環境設計，等旅客來拍照打卡。





每年備受歡迎的市集，今年也呼應奇幻主題，打造「奇幻市集」舞台，並設置發光蘑菇板凳，邀集各式藝術手作、質感選物、花藝植栽及各式特色餐飲，營造出屬於幻想、創意與魔法的世界。



嘉義市政府觀光新聞處表示，「2025 光織影舞」光影藝術展將於 10 月 4 日 (六)至 10 月 19 日(日)在北香湖公園奇幻登場，每日展出時間為晚上6點至10點，每日下午4點同時開放「奇幻市集」，讓民眾邊逛邊拍、邊吃邊玩。