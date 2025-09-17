新北10大秋季活動！風箏節周末登場、碧潭地景展迎國際人氣IP

▲2025新北市北海岸國際風箏節中，最大的是45公尺的章魚造型風箏。（圖／主辦單位提供）



記者彭懷玉／綜合報導

新北市觀旅局公布2025年秋季活動，其中，北海岸國際風箏節將於本周末開跑，新月橋及新月廣場不只有「兔兔Q」現身，9月27、28日加碼燒烤、飲品餐車和音樂會；碧潭地景裝置展將於10月24日登場，觀旅局說，今年邀請國際療癒系IP來台進駐，大型水上裝置更是首度在台亮相，其餘內容尚待揭曉。

▲北海岸國際風箏節將於9月20日在石門區白沙灣登場。（圖／主辦單位提供）



北海岸國際風箏節

2025新北市北海岸國際風箏節將於9月20日在石門區白沙灣登場，今年由6國及台灣好手齊聚一堂，共同展演100隻造型風箏。另有藝文表演、風箏彩繪DIY體驗、風動藝術裝置、生態小旅行一日遊，以及農特產品文創市集、集章闖關等活動，民眾於富基漁港消費滿額將贈送小風箏。

2025淡水藝術嘉年華

9月27日開跑的淡水藝術嘉年華，以淡水多元藝術文化及在地特色為藝術踩街的表演主題。藝術家與社區居民的通力合作和參與，將自身的歷史、傳說、風土人文到當代生活，化為創作素材，呈現地方文化特色踩街活動。

▲3隻兔兔Q在新月橋、新月廣場。（圖／新北市高灘處提供）



潮月新莊

去新月橋及新月廣場看過可愛的「兔兔Q」氣偶了嗎？若在9月27日至28日前來，新莊新月廣場市集齊聚燒烤、飲品等餐車及特色攤位共20攤，現場還有跨世代歌手與樂團演出。

走到新莊廟街，還能參加玩具市集與中秋烤肉派對，「百人封街烤肉」每日限量20組（共40組），每組10人份999元，即可享受原價2,500元的烤肉食材組合，以及膠囊工作站「新新常膠囊小專場」音樂活動。

▲銀河洞瀑布。（圖／新北市觀旅局提供）



微笑山線登山縱走活動

微笑山線登山縱走結合線上尋寶集章與實體健行，邀民眾赴山林冒險，一面體驗尋寶樂。活動共規劃15場次，首波將於今年秋季推出4場，預計9月17日開放首波活動報名，日期分別為10月18日成福山秘境尋寶、10月26日銀河洞仙境觀瀑、11月16日嶺腳寮山、望古瀑布探秘；11月30日大棟山小百岳賞芒。

2025府中奇幻城

2025府中奇幻城將在10月3日至26日於府中廣場登場，本次推出「雙城物語」實境解謎，以府中地標街景為靈感設計謎題，邀民眾化身遊戲故事主角，沉浸式探索府中雙城的歷史與魅力。結合萬聖節主題，10月25日至26日推出「府中搞什麼鬼」活動，內含踩街遊行、創意變裝比賽、搞怪市集及趣味討糖活動等。

▲新北濕地藝術季。（資料照／高灘處提供）



新北濕地藝術季

在氣候變遷下，濕地扮演著環境調適的重要角色，新北濕地藝術季10月4日展開，以「種籽」為策展主題，集結台灣環境藝術家李蕢等多位青年藝術家，以及來自墨西哥、馬來西亞等地的國際藝術家，一同推出14組作品，詮釋濕地之美與價值。

月光織戀

林家花園活動以「月光織戀」為主題，系列活動從10月4日開跑，今年度推出日間月老活動「樓台情緣」與夜間光雕展演「仙履林園」兩大單元，結合霞海月老信仰的民俗體驗、園邸歷史空間的浪漫氛圍、當代傳奇劇場的表演藝術與光雕科技，共同交織出浪漫與雅趣兼具的愛情祈願體驗。

黃金山城系列活動

瑞芳有許多山海美景，更有遠近馳名的金煤礦資源，黃金山城更是國際間知名的聖地，瑞芳區公所10月18日起推出系列活動，包含瑞芳第二屆瓶燈節活動，傳承地方礦業文化，也讓廢棄的玻璃瓶再生，做出超出價值的藝術精品。

▲碧潭風景區2023年展出三麗鷗家族「碧潭寫生趣」裝置。（資料照／記者彭懷玉攝）



碧潭地景裝置展

碧潭地景裝置展將於10月24日盛大登場，活動為期2個月。觀旅局說，今年邀請廣受歡迎的國際療癒系IP來台駐足碧潭，大型水上裝置更是首度在台亮相，將成秋夜不容錯過的打卡點，詳情須待10月中旬後公布。

2025草嶺古道芒花季

2025草嶺古道芒花季將在11月1日迎賓，有結合在地商家的假日市集、虎字碑拓碑、手作體驗等活動，並搭配芒花專車接駁套票、主題小旅行，從草嶺古道沿線、福隆遊客中心至大里遊客中心及其周邊景點，邀民眾共赴一場詩意的浪漫饗宴。



住飯店3,999元起

為推廣山林旅遊，新北各地優質旅宿也推出多項優惠，八里福朋喜來登酒店提供低卡高纖健康餐與溫泉體驗；三峽大板根森林溫泉酒店平日一泊二食每房6900+10%起，還能泡露天SPA、入園享受雨林芬多精；深坑區福容大飯店台北二館推出「暢遊微笑山線」住宿專案，住精緻雙床房或電話預訂指定自行車主題房，每晚3,999元起（每日限2間），含活力早餐，贈送LED天燈吊飾1個、坪林茶莊茶梅1罐、鳥栖豆花兌換券2張，為登山旅客加油打氣。