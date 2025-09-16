台中「燒肉天皇」料理結合劇場表演　板前長上菜時POSE擺好擺滿

▲燒肉天皇還創設了浮誇劇場式上菜秀與搞笑橋段。（圖／燒肉天皇提供）

記者黃士原／台北報導

台中燒肉市場競爭激烈，去年底開幕的「燒肉天皇」，除了使用日本和牛、海膽等高級食材外，還創設了浮誇劇場式上菜秀與搞笑橋段，希望能在紅海市場中占有一席之地。

燒肉天皇創辦人暨板前長蕭桔麟入行25年，原專精粵菜與川菜，卻選擇最熱愛的日式燒肉割烹作為創業起點。他坦言，雖然台中燒肉市場早已是紅海，但將料理與劇場元素結合，創造有溫度、有故事的板前體驗卻幾近於無，希望他們的努力能為喜愛頂級燒肉的客層帶來突破形式、觸動心弦的全新體驗。

▲燒肉天皇用餐空間。（圖／燒肉天皇提供）

在創業前，蕭桔麟與夥伴走訪台、日燒肉店、Omakase無菜單料理與Fine Dining逾300家，餐廳命名為燒肉天皇，則是希望以「天皇、皇后」尊榮概念款待貴賓，同時還加入浮誇劇場式上菜秀與搞笑橋段，像是服務人員活潑喧騰地揭開食材百寶箱、板前長上菜時POSE擺好擺滿，而且在這裡慶生還有開運彩球在壽星面前爆開，情緒價值瞬間拉滿。

▲▼板前長上菜時POSE擺好擺滿。（圖／燒肉天皇提供）

燒肉天皇平日板前午間套餐每位2500元+10%、假日午間與晚間每位3500元+10%，這一季的菜單以名古屋為主題，透過16道料理講述一段段小故事。好比將白川鄉合掌村風光濃縮於方寸之間的「先付」，筍殼中間藏著以鮮筍沙拉，沙拉上是點綴醋凍的生食級靜岡甜蝦，和牛造型竹炭餅乾夾入和牛尖三角肉製成的生牛肉球和魚子醬，甜軟中微帶嚼勁與鹹鮮。

▲將白川鄉合掌村風光濃縮於方寸之間的「先付」。（圖／燒肉天皇提供）

▲炸牛舌。（圖／燒肉天皇提供）

「炸牛舌」是從大須觀音寺捻香動作獲得靈感，厚實的牛舌根部先以滷汁燉煮到鬆軟入味，切粗條、裹麵包粉炸，再佐濃郁味噌醬。「煙燻和牛牛舌」還原旅途中在「一生懸命居酒屋」嚐到的稻燻風味，蕭桔麟將牛舌前段薄切後以竹籤串起，炭烤後再燃燒稻草來燻煙，增添獨特香氣。

▲取材三光稻荷神社「錢洗」習俗的「和牛涮涮鍋」（圖／燒肉天皇提供）

取材三光稻荷神社「錢洗」習俗的「和牛涮涮鍋」，將油花豐富的和牛紐約客肉片放進小竹籃以山椒、白蘿蔔提味的昆布高湯涮煮，待肉色由粉紅轉為嫩白即可享用，甜嫩肉質入口即化，滿滿的儀式感。「甜點重箱」重現名古屋Sky Promenade高樓夜景，重箱上層是季節水果，下層則是以白川鄉合掌村名物「五平餅布丁」為靈感製作的焦糖布丁，再以乾冰和火焰將用餐氣氛帶入另一高點。

▲雙人經典牛盛拼盤。（圖／BAY 韓式燒肉俱樂部提供）

另外，因韓國綜藝《單身即地獄》而為台灣觀眾熟知「文世勳」，今年受邀擔任台中「BAY 韓式燒肉俱樂部」的餐飲總監，將最道地的韓式風味帶進台灣，同時融合他對時尚、音樂、藝術與文化的理解，打造一個結合潮流精神與美食魅力的嶄新聚會空間。

▲馬鈴薯排骨湯。（圖／BAY 韓式燒肉俱樂部提供）

餐點設計則由兩位來自韓國知名餐飲集團的主廚常駐掌舵，其中餐廳最推薦的經典燒烤牛小排LA GABI，以台灣高山水梨取代部分醃料，讓肉質自然散發清甜香氣。除了燒肉，這裡也吃得到韓國3款傳統鍋物：馬鈴薯排骨湯、部隊鍋與大醬湯。