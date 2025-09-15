台中《96分鐘》電影劇照特展免費看　直擊幕後花絮、劇中道具

▲台灣首部高鐵災難動作電影《96分鐘》上映7天票房突破3200萬 。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣首部以高鐵為題材的災難動作電影《96分鐘》上映7天票房突破台幣3200萬，片中對於人性的探討與呈現、精彩武打過程，讓網友看完淚喊「要二刷！」。該電影除了在台北封街取景，更在台中搭出實景拍攝，為了讓民眾更能了解電影幕後秘辛，台中市影視發展基金會攜手電影團隊於「中山73影視藝文空間」推出免費電影特展，即日起開放至9月24日為止。

▲▼《96分鐘》電影劇照特展結合互動裝置、劇照、幕後花絮展出。（圖／台中市政府提供，下同）

台灣影史首部以高鐵為題材的動作長片《96分鐘》，歷時九年籌備與拍攝，耗資1.6億台幣，不僅集結重量級卡司林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派演員，幕後更由《粽邪》系列監製鄒介中與《狂徒》導演洪子烜聯手操刀。

電影有超過9成場景皆在台中霧峰「中台灣影視基地」完成。透過虛擬LED攝影棚，團隊在棚內打造出100%還原的高鐵車廂，讓驚險刺激的動作場景真實重現，為台灣動作電影立下全新標竿。而電影一開始百貨爆炸場景，更於台北信義區街頭於半夜時封街拍攝，讓演員都直呼「超有臨場感。」

▲特展現場也展出劇中道具。

為讓民眾更了解電影製作秘辛，即日起至9月24日為止，在「中山73影視藝文空間」展出《96分鐘》電影特展，民眾可免費入場。展覽中能一次看遍完整劇照牆、戲中道具、幕後花絮影片與互動裝置，彷彿置身拍攝現場。現場更設有拍照打卡區與觀眾留言牆，讓民眾留下觀影感想。

而位於中台灣影視基地的高鐵車廂場景也計畫將保留，除了讓台灣劇組能夠更好的拍攝，也期待未來有更多海外劇組來台拍攝使用。