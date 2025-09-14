ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
渡假村10月連假「晚餐買1送1」　泡戶外五行湯、玩音樂派對

▲統一谷關,統一馬武督。（圖／統一度假村提供）

▲統一馬武督夜間景觀。（圖／統一度假村提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

針對10月多達11天假期，統一渡假村祭出2大限定好康，包含「豪華晚餐買一送一」、「一位兒童免費入住」，業者指出，10月起新竹馬武督新推出音樂主題派對，或是赴台中谷關館，泡在戶外五行湯之中，迎著山風森呼吸，欣賞日式庭園光影。

▲統一谷關,統一馬武督。（圖／統一度假村提供）

▲▼統一馬武督瘋帽遊園車；音樂大富翁。

▲統一谷關,統一馬武督。（圖／統一度假村提供）

新竹馬武督渡假村10月全新推出「夢幻國度‧音樂派對」，連假期間，遊客可入住豪華雙人房，連假一泊一食8,680元起，加購晚餐享買一送一優惠。派對設有音樂闖關遊戲、夜間尋找樂章解謎等活動，還能挑戰音感大富翁和大型足踏鋼琴等設施，讓全家人都能樂在其中。

▲統一谷關,統一馬武督。（圖／統一度假村提供）

▲統一谷關戶外五行湯。

而台中谷關渡假村以「星願湯饗」專案迎賓，連假入住和洋雙人房，一泊一食9,980元起，晚餐同樣享買一送一，並設置和風撈金魚打卡牆，入住抽扭蛋、光之萌犬提燈DIY等活動。

▲統一谷關,統一馬武督。（圖／統一度假村提供）

▲統一谷關雙人和洋房。

瞄準打算到台北出差的商務人士，信義區設計旅館Home Hotel將從明（15日）起推出「回家充電，重啟專注 Recharge & Refocus」專案。入住室內15坪「豪華驚艷露台房」，還可獨享戶外10坪大的私人露台，雙人含早餐每晚9,200元起，加贈Neal’s Yard Remedies旅途愉快滾珠精油，以及品牌優惠券（單筆消費滿千元可折抵200元）。專案限量30間，售完為止。

▲Home Hotel「回家充電，重啟專注 Recharge & Refocus」專案。入住室內15坪「豪華驚艷露台房」。（圖／Home Hotel提供）

▲▼專案入住Home Hotel 25坪「豪華驚艷露台房」，加贈滾珠精油。（圖／Home Hotel提供）

▲Home Hotel「回家充電，重啟專注 Recharge & Refocus」專案。入住室內15坪「豪華驚艷露台房」。（圖／Home Hotel提供）

