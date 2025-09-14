媲美機場VIP室！南港藏「藝廊咖啡館」低消100元　還能免費寄行李

▲葉姓網友於「台北咖啡館研究」上分享台鐵南港禮賓室體驗，引來逾600人按讚。（圖／網友Terry Yeh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

近日有網友發現，媲美機場貴賓室的禮賓候車室，隱身在台鐵南港站B1/B2中間的夾層，最吸睛的「藝術長廊」不定期展出藝術品，令他直呼「以後每次搭車，時間允許會想提早一小時來這裡。」實際上，此空間是去年2月開幕的「南港站禮賓候車室」，低消100元即可入內，還能免費寄放行李。

日前一位葉姓網友於「台北咖啡館研究」上分享，前幾天版上有人在討論台鐵南港禮賓室，出差前特地提早來體驗，沒想到正好遇上鳴日號火車出團，現場滿滿都是準備搭車的旅客。原來這裡是鳴日號、山嵐號、海風號等觀光列車貴賓專屬的休憩空間，其他時間經營者為了不浪費這個空間，所以也開放一般旅客進來。

▲葉姓網友被招待一杯南港包種茶加桂花蜜的特調。（圖／網友Terry Yeh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



本以為進不了禮賓室的他，幸運地碰上搭車旅客要上火車，因此有座位可坐著休息，甚至還被招待一杯平日鳴日號貴賓才有的迎賓飲料。林林總總的體驗累加起來，讓他直呼「以後每次搭車，時間允許應該都會想提早一小時來這裡，坐下來喝杯咖啡，靜靜感受旅行開始前的美好。」

▲南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，內裝以「南港茶之鄉」理念為發想。（圖／雄獅旅遊提供）



實際上，南港站禮賓候車室的確比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」理念作為發想，並設置沙發休憩區52席、免費充電插座、無線網路等設施。低消100元即可入內，並享免費行李寄放服務。

▲雄獅旅遊與台鐵攜手打造台鐵南港禮賓室，是全台都會區第一個「鐵道禮賓室」。（圖／雄獅旅遊提供）



候車室餐飲則由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」經營，融入南港在地特色食材，包括桂花拿鐵、包種茶飲品、台北牛肉麵節得獎牛肉麵，以及多樣輕食滿足旅客多元需求。同時，雄獅會員、台鐵會員及特約企業客戶可打9折。

▲欣食旅製作的雙人下午茶套餐，一份690元。（圖／雄獅旅遊提供）



另外，被其他網友讚賞的「藝術長廊」串連左右兩區，猶如置身藝廊咖啡館。雄獅指出，過去曾展出新銳畫家江盈臻及「漂木國寶」楊樹森的作品，10月將迎來中信當代繪畫獎首獎得主蔡宜儒的個展，2026年初則預計呈現國際級藝術家賴哲祥大師的雕塑和繪畫創作，突破了傳統候車空間的想像，期盼為旅客增添一段意外而美好的風景。