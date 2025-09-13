ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看　兼賞巨型兔兔、數碼寶貝沙雕

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

▲鹿角溪原住民主題部落公園全年皆可烤肉。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

比照去年，今年新北市一共有6處公園開放烤肉，除了鹿角溪原住民主題部落公園全年皆可烤肉外，三重區中山橋原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園等5處橋下，也在10月4至6日每日上午10點至晚間10點開放使用。

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園開放區域。

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處處長黃裕斌表示，考量民眾過節需求，今年河濱開放烤肉地點，除樹林區鹿角溪原住民主題部落公園外，也在河濱公園橋下增設臨時烤肉區。包含三重區中山橋原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和公園等6處合法烤肉區，提前於10月4日開放至6日共三天，其餘河濱全區禁止烤肉。

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼新店區陽光橋下右岸萊茵公園、永和區福和橋下永和公園等合法烤肉區範圍。

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

黃裕斌補充，增設的臨時烤肉區不可直接於地面或設施物上生火，且烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，並記得隨手帶走垃圾或置於規定垃圾集中點；此外，因開放區域取得水源不易，建議民眾先在家中清洗食材，並攜帶可重複使用餐具，減少使用一次性塑膠製品。

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

▲板橋區光復橋下賞鳥河濱公園合法烤肉區。

中秋佳節慶團圓，新北市民可就近相約到河濱公園賞月遊憩，三重新北大都會公園熊猴森樂園共融遊樂場、八里城市沙雕展「數碼寶貝」都適合順遊。另外，河濱5大景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯）皆能賞夜間橋體光雕，新月橋超萌巨型「兔兔Q」氣偶展至10月底，還能順遊10月4日開展的「新北濕地藝術季」，安排一場生態與人文之旅。

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼八里城市沙雕展「數碼寶貝」；新月橋超萌巨型「兔兔Q」氣偶展至10月底。

▲中秋節3天，新北市共開放6處公園可以烤肉。（圖／新北市高灘處提供）

交通資訊
1、鹿角溪原住民主題部落公園
位於大漢溪左岸城林橋與柑園二橋間，可沿著新莊、樹林環河路前往或由鶯歌、樹林環河路前往或google導航搜尋「原住民主題部落公園」。
2、中山橋原住民族主題園區
位於新北三重中山橋下，可搭乘大眾運輸自機捷A2三重站下車可至新北大都會公園，步行往中山橋方向。
3、八里文化公園
位於八里區博物館路與忠孝路交叉口，至關渡大橋後往臺15線八里方向(龍米路)，經中華路、文昌路、博物館路直行即達。
4、陽光橋下右岸萊茵公園
位於新店溪右岸「萊茵公園」陽光橋下，「陽光橋」串聯新店溪右岸萊茵公園及左岸陽光運動公園間，可搭乘大眾運輸捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行往陽光橋方向。
5、光復橋下賞鳥河濱公園
位於板橋區光復大橋下，往河濱公園入口於板橋環河道路靠萬板大橋下的 「江子翠橫移門」，進水門後右轉約500公尺為光復橋下。
6、福和橋下永和公園
位於永和區福和橋下，由「福和橫移門」進入河濱公園沿福和橋下經過橋下市場往河邊方向步行約300公尺處。
 

關鍵字： 新北市旅遊 烤肉 中秋節 中秋節烤肉 中秋合法烤肉地 樹林區鹿角溪原住民主題部落公園 中山橋下原住民族主題園區 八里區八里文化公園 新店區右岸萊茵公園 板橋區賞鳥河濱公園 永和河濱公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

推薦閱讀

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

青山9月連展4店開幕優惠一次看

青山9月連展4店開幕優惠一次看

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

不二糕餅台北快閃首日「1.5小時賣完千盒」

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

萬里預約制玩水烤肉農莊！

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

迪士尼探險號首航延期　2補償方案曝

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

手搖飲買1送1消暑優惠

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

熱門行程

最新新聞更多

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

青山9月連展4店開幕優惠一次看

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366