新北「中秋6處合法烤肉地」一次看　兼賞巨型兔兔、數碼寶貝沙雕

▲鹿角溪原住民主題部落公園全年皆可烤肉。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

比照去年，今年新北市一共有6處公園開放烤肉，除了鹿角溪原住民主題部落公園全年皆可烤肉外，三重區中山橋原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園等5處橋下，也在10月4至6日每日上午10點至晚間10點開放使用。

▲▼三重區中山橋下原住民族主題園區、八里區八里文化公園開放區域。

高灘處處長黃裕斌表示，考量民眾過節需求，今年河濱開放烤肉地點，除樹林區鹿角溪原住民主題部落公園外，也在河濱公園橋下增設臨時烤肉區。包含三重區中山橋原住民族主題園區、八里區八里文化公園、新店區陽光橋下右岸萊茵公園、板橋區光復橋下賞鳥河濱公園，與永和區福和橋下永和公園等6處合法烤肉區，提前於10月4日開放至6日共三天，其餘河濱全區禁止烤肉。

▲▼新店區陽光橋下右岸萊茵公園、永和區福和橋下永和公園等合法烤肉區範圍。



黃裕斌補充，增設的臨時烤肉區不可直接於地面或設施物上生火，且烤肉野炊時不得影響行人、自行車通行，並記得隨手帶走垃圾或置於規定垃圾集中點；此外，因開放區域取得水源不易，建議民眾先在家中清洗食材，並攜帶可重複使用餐具，減少使用一次性塑膠製品。

▲板橋區光復橋下賞鳥河濱公園合法烤肉區。



中秋佳節慶團圓，新北市民可就近相約到河濱公園賞月遊憩，三重新北大都會公園熊猴森樂園共融遊樂場、八里城市沙雕展「數碼寶貝」都適合順遊。另外，河濱5大景觀橋（陽光、新月、星光、辰光、龍窯）皆能賞夜間橋體光雕，新月橋超萌巨型「兔兔Q」氣偶展至10月底，還能順遊10月4日開展的「新北濕地藝術季」，安排一場生態與人文之旅。

▲▼八里城市沙雕展「數碼寶貝」；新月橋超萌巨型「兔兔Q」氣偶展至10月底。



交通資訊

1、鹿角溪原住民主題部落公園

位於大漢溪左岸城林橋與柑園二橋間，可沿著新莊、樹林環河路前往或由鶯歌、樹林環河路前往或google導航搜尋「原住民主題部落公園」。

2、中山橋原住民族主題園區

位於新北三重中山橋下，可搭乘大眾運輸自機捷A2三重站下車可至新北大都會公園，步行往中山橋方向。

3、八里文化公園

位於八里區博物館路與忠孝路交叉口，至關渡大橋後往臺15線八里方向(龍米路)，經中華路、文昌路、博物館路直行即達。

4、陽光橋下右岸萊茵公園

位於新店溪右岸「萊茵公園」陽光橋下，「陽光橋」串聯新店溪右岸萊茵公園及左岸陽光運動公園間，可搭乘大眾運輸捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行往陽光橋方向。

5、光復橋下賞鳥河濱公園

位於板橋區光復大橋下，往河濱公園入口於板橋環河道路靠萬板大橋下的 「江子翠橫移門」，進水門後右轉約500公尺為光復橋下。

6、福和橋下永和公園

位於永和區福和橋下，由「福和橫移門」進入河濱公園沿福和橋下經過橋下市場往河邊方向步行約300公尺處。

