台南三井OUTLET二期餐飲品牌一次看　蘋果樹蛋包飯、天吉屋進駐

▲蘋果樹蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

▲日本蛋包飯名店「ポムの樹 蘋果樹蛋包飯」將進駐台南三井OUTLET二期。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

三井不動產集團宣布MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井OUTLET）二期擴建工程已取得使用執照，預計2026年春天竣工，預計新增50家的店鋪中，有11家餐飲品牌，其中pommesポムの樹、天吉屋都是台南首店。

MITSUI OUTLET PARK台南二期面積約3千坪，分布於3個樓層，為了滿足大量旅客用餐需求，這次擴增了10多個餐飲品牌，包含首次插旗台南的日系餐飲「pommesポムの樹」、「天吉屋」，其他還有「麵屋一燈」、「及水火鍋」、「MORE FUN」、「美菜莉」等。

▲Premium燉牛肉蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

pommesポムの樹（蘋果樹蛋包飯）是日本知名的創作蛋包飯專門店，台灣首店位於南港LaLaport，餐廳提供約40種多元口味的蛋包飯，從酸甜適中的番茄醬、溫潤清爽奶油白醬、濃郁咖哩醬、和風蘿蔔泥醬到明太子醬都有，組合超過200種，滿足各種口味需求。

▲天吉屋。（圖／業者提供）

▲天吉屋為日本天丼專門店。（圖／業者提供）

▲美菜莉。（圖／業者提供）

▲美菜莉以傳統韓國料理為基礎，呈現出精緻洗鍊的「現代韓式料理」。

天吉屋為日本天丼專門店，使用日本傳授調油、炸粉，使用上等越光米，口感Q彈香甜的白飯，最後淋上特製醬汁，將天婦羅的美味完整呈現。美菜莉以傳統韓國料理為基礎，呈現出精緻洗鍊的「現代韓式料理」，選用時令蔬菜、肉類與魚類食材，融合韓國料理特有的烹調手法。

▲麵屋一燈「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈有東京拉麵之王稱號，招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。

▲MORE FUN。（圖／業者提供）

▲MORE FUN是默爾pasta&pizza全新二代概念店。（圖／業者提供）

及水火鍋為深緣及水有限公司旗下品牌，復刻古早柴燒甘甜淨水，現場自助吧提供新鮮蔬菜、台南美味熱食、深緣烘焙精緻甜點，搭配嚴選肉品、海鮮。MORE FUN是默爾pasta＆pizza全新二代概念店，結合餐廳主廚自製的美式漢堡、手作三明治與美式拼盤。

MITSUI OUTLET PARK台南二期餐飲品牌列表：

●美菜莉
●天吉屋
●pommesポムの樹（蘋果樹蛋包飯）
●及水火鍋
●31冰淇淋
●麵屋一燈
●CoCo
●一街咖啡
●耕讀園
●MORE FUN
●樺達奶茶

