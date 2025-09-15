海洋光譜號極致假期　美食優宿一次滿足

文／七逗旅遊網 圖／皇家加勒比國際遊輪

皇家加勒比「海洋光譜號」根本把世界美食與五星飯店全搬到海上！超過20間餐廳與酒吧，從和牛排到創意甜點應有盡有；入住套房，還能解鎖專屬貴賓禮遇。登上這艘超量子系列巨輪，不只是一段航程，更是一趟味蕾與奢華的極致享樂。

▲主餐廳免費供應豐盛美食讓大家吃過癮。

來主餐廳，用味蕾環遊世界。清晨的挑高空間裡，陽光伴隨豐盛早午餐與一杯清爽的含羞草飲品，讓一天優雅展開；入夜後，這裡搖身一變成國際舞台，從西式餐點到亞洲料理，甚至結合航線主題的限定美食都吃得到，每次用餐都有新驚喜。

▲仙境坊把料理變成魔法藝術了。

在仙境坊，每道料理都是劇場級的藝術實驗。香脆蟹筒鋪上牛油果慕斯，入口同時享受雙重口感；西班牙涼菜湯因胡椒球和泡沫元素而重新詮釋；夢幻甜點好看又好吃，搭配一杯「奇妙靈藥」雞尾酒，讓氣泡、色彩與香氣同時在舌尖綻放，簡直像一場味蕾的魔法秀。

▲Jamie's Italian瞬間把你帶進義大利的鄉間廚房。

英國明星主廚Jamie Oliver主理的義大利餐廳，木質裝潢和料理香氣，瞬間讓人一秒來到托斯卡尼；從手工義大利麵，經典義式主菜，到融合鄉村靈魂與現代巧思的創新料理，每一口都是當季食材的真實美味。

▲鐵板燒餐廳呈現視覺與味覺雙重饗宴。

吃鐵板燒就像坐在劇院第一排，近距離欣賞一場火力全開的美食秀。只見師傅手起鏟落、刀光閃爍，扇貝、龍蝦、和牛在高溫鐵板上跳舞，香氣隨著滋滋聲升騰，像煙霧特效般撲鼻而來；每一次翻炒都是明快的節奏，最後淋上昆布柚子醋或薑蔥汁，香氣瞬間爆發，讓人五感全開。

▲機器人調酒師為你特製一杯專屬飲品。

來海洋光譜號，還有各式風格酒吧等你體驗。想嘗新，就去機械人酒吧，看著金屬手臂靈巧舞動，精準混合與搖晃，馬丁尼或客製調酒都能秒速完成。從烈酒到果香，從傳統到創意，無限組合等你挑戰。點酒的瞬間，就像下單給一場科技感十足的表演。

▲270度景觀廳嗨玩，暢享微醺滋味。

去270度景觀廳看迷人美景、品美酒佳釀。傍晚時分，還有現場表演加上橫跨落地窗的多媒體視覺盛宴；到了晚上，整個空間秒變大型派對，現場氣氛嗨到最高點，夜貓族一定要來瘋趴踢。

▲在完美家庭套房中，探索新奇、體驗刺激。

海洋光譜號的房型選擇也很多，從內艙、海景、陽台到套房，由迷人景致到奢華設施應有盡有，可暫時隔離遊輪上豐富的活動，在私人空間靜享美好時光。若選皇家府邸系列（Sea Class, Sky Class及Star Class），將享有優先登船、登船碼頭貴賓室、升級房間備品等專屬福利；Sky Class和 Star Class套房還有更多禮遇，專屬戶外空間金榭麗台、免費高速互聯網及私人管家（Star Class限定）等。另有超大型的完美家庭套房，分為上下兩層，活動空間寬敞，內設專屬滑梯，打造極致的多代同堂家庭度假體驗。

皇家加勒比攜手山富、大登、巨匠、可樂、百威、東南、易遊網、喜泰、極緻、雄獅、鳳凰11家台灣合作夥伴，以「Fly-Cruise飛航遊輪」的形式包裝行程，為台灣旅客提供全球創新的遊輪度假體驗。

●推薦航程：

11月-1月 日本、越南航程 每人12,300元起

（香港登船）

詳見：

皇家加勒比國際遊輪 海洋光譜號

https://pse.is/84p8d4