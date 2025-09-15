ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

從海龍宮到外太空　海洋光譜號比樂園更狂更好玩

文／七逗旅遊網　圖／皇家加勒比國際遊輪

皇家加勒比國際遊輪專為亞洲市場打造的超量子系列「海洋光譜號」，遊輪上有很多好玩設施，不論想挑戰無重力漂浮，沉浸世界級的娛樂，或是體驗豐富精彩的活動，好玩程度遠遠超乎想像。

▲▼海洋光譜號,皇家加勒比國際遊輪,七逗旅遊網。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

▲30,000加侖海浪，等你來駕馭。

來「FlowRider」享受刺激的模擬沖浪體驗！40呎長的浪面，30,000加侖海水全力衝擊，迎著波濤、站上浪尖，高手大秀極限動作，新手也能用自己的方式贏得喝采，成為全場關注的焦點。

▲▼海洋光譜號,皇家加勒比國際遊輪,七逗旅遊網。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

▲媲美真實高空跳傘的刺激快感，就在海洋光譜號。

在「RipCord by iFLY」體驗極致跳傘快感！風洞一開，腳尖離地、心跳狂飆，下一秒人已經在空中自由漂浮；閉上眼，彷彿真的從萬呎高空一躍而下，快感直衝天際，腎上腺素也隨之飆升。

▲▼海洋光譜號,皇家加勒比國際遊輪,七逗旅遊網。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

▲從「北極星」觀景艙，俯瞰⼀望無際的海洋景觀。

「北極星North Star 360°全球高空觀景台」也是海洋光譜號的獨特體驗！帶你慢慢升上300呎高處，腳下是波光粼粼的海面，遠方是無盡地平線。這個360°玻璃觀景艙可不是一般的摩天輪，它曾拿下「遊輪最高觀景台」的金氏世界紀錄，坐在透明艙內，汪洋、巨輪和整片海景唯你獨享。

▲▼海洋光譜號,皇家加勒比國際遊輪,七逗旅遊網。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

▲扣上安全帶、握緊方向盤，碰碰車混亂派對開駛了。

海洋光譜號把碰碰車也搬上了遊輪！SeaPlex是全球最大型「航行中」室內活動空間，也是唯一能讓你在海上互相碰撞、瘋狂飆車的戰場。這裡沒有紅綠燈、不用遵守交通規則，愛怎麼開車、就怎麼開，加速、急轉、對撞，拚速度與膽量，笑聲跟尖叫聲不斷，隨興亂玩超開心。

▲▼海洋光譜號,皇家加勒比國際遊輪,七逗旅遊網。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

▲透過Sky Pad南極球VR影片，身歷其境探索宇宙奧妙。

戴上VR眼鏡，一秒衝進奇幻世界！在「Sky Pad南極球」，你可能正在宇宙間飛躍星際流光隧道，也可能潛入深海探秘、與未知生物擦肩而過。每一次探索，都是一場感官與想像力的極限挑戰。

▲▼海洋光譜號,皇家加勒比國際遊輪,七逗旅遊網。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

▲在海洋光譜號，沉浸世界級娛樂。

海洋光譜號也像一座移動的百老匯劇院，輪番呈獻各種精彩表演。《絲綢之路》以270度環景影像搭配華麗舞蹈，帶你穿越羅馬、波斯、印度到古中國。《光譜奇俠》把舞台化身未來戰場，超級英雄與黑暗勢力激烈交鋒，震撼特效與音樂炸裂全場。《魅舞今昔》復刻了燈光璀璨的美好年代，重現歌舞女郎的經典風華。

▲▼海洋光譜號,皇家加勒比國際遊輪,七逗旅遊網。（圖／皇家加勒比國際遊輪）

▲暢享豐富精彩活動，海洋光譜號就要讓你多玩一點。

若想遠離喧鬧？就來日光浴場，享受成人專屬的靜謐天堂。另有專為小小探險家打造的嬉水灘，保證孩子們玩到停不下來。此外，也可在甲板泳池區戲水、喝飲料、曬日光浴；在鎂光燈下歡唱卡拉OK；或是星空影院欣賞首映鉅片、為直播運動賽事歡呼，讓每一秒海上旅程都多姿多彩。

皇家加勒比攜手山富、大登、巨匠、可樂、百威、東南、易遊網、喜泰、極緻、雄獅、鳳凰11家台灣合作夥伴，以「Fly-Cruise飛航遊輪」的形式包裝行程，為台灣旅客提供全球創新的遊輪度假體驗。

●推薦航程：
11月-1月 日本、越南航程 每人12,300元起
（香港登船）

詳見：
皇家加勒比國際遊輪 海洋光譜號
https://pse.is/84p8d4

關鍵字： 海洋光譜號 皇家加勒比國際遊輪 七逗旅遊網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

國3竹山「開槍逼車」驚險畫面曝！　疑彰化惡煞15天後再犯

推薦閱讀

斯里蘭卡金獎遊程　限定團第二人減4千

斯里蘭卡金獎遊程　限定團第二人減4千

皇家加勒比海洋光譜號海陸空體驗

皇家加勒比海洋光譜號海陸空體驗

海洋光譜號比樂園更狂更好玩

海洋光譜號比樂園更狂更好玩

海洋光譜號極致假期美食優宿滿足

海洋光譜號極致假期美食優宿滿足

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

渡假村10月連假「晚餐買1送1」

渡假村10月連假「晚餐買1送1」

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸5天

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸5天

台東市區鬧中取靜侘寂風民宿！

台東市區鬧中取靜侘寂風民宿！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

渡假村10月連假「晚餐買1送1」

名古屋購物新選擇三井Outlet岡崎11月開

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

不二糕餅台北快閃首日「1.5小時賣完千盒」

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

熱門行程

最新新聞更多

皇家加勒比海洋光譜號海陸空體驗

海洋光譜號比樂園更狂更好玩

海洋光譜號極致假期美食優宿滿足

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

石垣島客貨輪10月下旬開航　票價約為機票半數、免費住宿

渡假村10月連假「晚餐買1送1」

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸5天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366