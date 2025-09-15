從海龍宮到外太空　海洋光譜號比樂園更狂更好玩

文／七逗旅遊網 圖／皇家加勒比國際遊輪

皇家加勒比國際遊輪專為亞洲市場打造的超量子系列「海洋光譜號」，遊輪上有很多好玩設施，不論想挑戰無重力漂浮，沉浸世界級的娛樂，或是體驗豐富精彩的活動，好玩程度遠遠超乎想像。

▲30,000加侖海浪，等你來駕馭。

來「FlowRider」享受刺激的模擬沖浪體驗！40呎長的浪面，30,000加侖海水全力衝擊，迎著波濤、站上浪尖，高手大秀極限動作，新手也能用自己的方式贏得喝采，成為全場關注的焦點。

▲媲美真實高空跳傘的刺激快感，就在海洋光譜號。

在「RipCord by iFLY」體驗極致跳傘快感！風洞一開，腳尖離地、心跳狂飆，下一秒人已經在空中自由漂浮；閉上眼，彷彿真的從萬呎高空一躍而下，快感直衝天際，腎上腺素也隨之飆升。

▲從「北極星」觀景艙，俯瞰⼀望無際的海洋景觀。

「北極星North Star 360°全球高空觀景台」也是海洋光譜號的獨特體驗！帶你慢慢升上300呎高處，腳下是波光粼粼的海面，遠方是無盡地平線。這個360°玻璃觀景艙可不是一般的摩天輪，它曾拿下「遊輪最高觀景台」的金氏世界紀錄，坐在透明艙內，汪洋、巨輪和整片海景唯你獨享。

▲扣上安全帶、握緊方向盤，碰碰車混亂派對開駛了。

海洋光譜號把碰碰車也搬上了遊輪！SeaPlex是全球最大型「航行中」室內活動空間，也是唯一能讓你在海上互相碰撞、瘋狂飆車的戰場。這裡沒有紅綠燈、不用遵守交通規則，愛怎麼開車、就怎麼開，加速、急轉、對撞，拚速度與膽量，笑聲跟尖叫聲不斷，隨興亂玩超開心。

▲透過Sky Pad南極球VR影片，身歷其境探索宇宙奧妙。



戴上VR眼鏡，一秒衝進奇幻世界！在「Sky Pad南極球」，你可能正在宇宙間飛躍星際流光隧道，也可能潛入深海探秘、與未知生物擦肩而過。每一次探索，都是一場感官與想像力的極限挑戰。

▲在海洋光譜號，沉浸世界級娛樂。

海洋光譜號也像一座移動的百老匯劇院，輪番呈獻各種精彩表演。《絲綢之路》以270度環景影像搭配華麗舞蹈，帶你穿越羅馬、波斯、印度到古中國。《光譜奇俠》把舞台化身未來戰場，超級英雄與黑暗勢力激烈交鋒，震撼特效與音樂炸裂全場。《魅舞今昔》復刻了燈光璀璨的美好年代，重現歌舞女郎的經典風華。

▲暢享豐富精彩活動，海洋光譜號就要讓你多玩一點。

若想遠離喧鬧？就來日光浴場，享受成人專屬的靜謐天堂。另有專為小小探險家打造的嬉水灘，保證孩子們玩到停不下來。此外，也可在甲板泳池區戲水、喝飲料、曬日光浴；在鎂光燈下歡唱卡拉OK；或是星空影院欣賞首映鉅片、為直播運動賽事歡呼，讓每一秒海上旅程都多姿多彩。

皇家加勒比攜手山富、大登、巨匠、可樂、百威、東南、易遊網、喜泰、極緻、雄獅、鳳凰11家台灣合作夥伴，以「Fly-Cruise飛航遊輪」的形式包裝行程，為台灣旅客提供全球創新的遊輪度假體驗。

●推薦航程：

11月-1月 日本、越南航程 每人12,300元起

（香港登船）

詳見：

皇家加勒比國際遊輪 海洋光譜號

https://pse.is/84p8d4

