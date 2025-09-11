咖啡派對9/13快閃關渡碼頭！前100名報到贈烤土司　接駁車全免費

▲歐美正夯的「咖啡派對」風潮吹向台北，將以精品咖啡與健康飲品取代酒精。（示意圖／主辦單位提供）



記者彭懷玉／綜合報導

歐美正夯的「咖啡派對」風潮吹向台北！一場融合音樂、咖啡與在地農產的新型態派對，將在本周六（13日）於關渡碼頭貨櫃市集展開。現場規劃電音、嘻哈雙舞台DJ打碟；前100名早鳥還可免費享用烤吐司，另提供關渡捷運站接駁車直達現場，方便民眾前往。

▲國外剛興起不久的咖啡派對，掀起「清醒社交」的生活風尚新浪潮。（示意圖／主辦單位提供）



為引領民眾認識近年在歐美蔚為風潮的「咖啡派對（Coffee Party）」文化，本周六下午，《關關聚揪 咖啡派對 ep.01 立秋首發場》將於關渡碼頭貨櫃市集登場，免費入場，邀大家體驗無酒精「清醒社交 Sober Curious」的新風尚。

▲關渡碼頭引進咖啡派對，將設立電音嘻哈雙舞台，提供截然不同的DJ打碟派對氛圍。（圖／主辦單位提供）



派對主打精品咖啡與健康飲品取代酒精，並規劃創新藝文展演，以及電音、嘻哈雙舞台DJ打碟，打造多元音樂氛圍；只要提前報名並成為前100名早鳥報到者，就可免費享用烤吐司，另也提供關渡捷運站免費接駁車，5分鐘即能直達會場，當日上午11點至4點半之間，每30分鐘一班車。

▲▼關渡碼頭貨櫃市集是時下年輕人聚餐、賞景的去處。（圖／記者彭懷玉攝）



除了貨櫃市集的美食櫃位外，多家北投在地小農也將進駐，「火的意志」帶來大屯火山咖啡、大屯菁礐咖啡莊園，以及稻香傳承「八仙六代園」關渡米，享用之餘也認識在地風土；台北市唯一的稻米產地「關渡米」更將於熟食區亮相。

▲關渡碼頭貨櫃市集坐擁觀音山、面向淡水河中段，是全齡族皆可親近的戶外場域。（圖／記者彭懷玉攝）



協辦單位時藝多媒體指出，關渡碼頭貨櫃市集坐擁觀音山、面向淡水河中段，青山綠水環繞，是全齡族皆可親近的戶外場域。希望藉此活動，將古典詩意、地方風土與全新的「清醒社交」派對文化結合，為台北營造出繼信義、圓山花博商圈之外的第三個空間，開啟市民周末休閒新選項。

《關關聚揪》咖啡派對ep.01 立秋首發場

日期：9月13日（六）11:00至17:00

地點：關渡碼頭貨櫃市集

活動詳情