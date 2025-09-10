手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄　大台北4店點2杯飲料送薯條

▲手工義大利麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄。（圖／PASTAIO提供）

記者黃士原／台北報導

主打新鮮手工義大利麵的義式餐廳PASTAIO，今年夏天正式插旗高雄，於左營巨蛋商圈附近開設品牌第5家分店，大台北4家分店同慶，9月30日前點購2杯飲料，加5元即可享招牌蒜味細薯。

PASTAIO主打新鮮手工義大利麵，每日使用杜蘭小麥粉、00號麵粉製作麵糰，加入雞蛋、牛肝菌、綠藻粉等天然食材，賦予繽紛色彩，再經手擀或製麵機，製成如吉他麵、波浪麵等多樣麵體。搭配醬料除了自製牛肚醬、波特酒燉牛頰等經典款，還有融入台式香腸、辣味牛肉、港式花膠等亞洲元素，做出各具特色的義大利麵料理。

▲PASTAIO每日使用杜蘭小麥粉、00號麵粉製作義大利麵。（圖／PASTAIO提供）

在大台北地區開出4家店後，PASTAIO今年夏天正式插旗高雄，於左營巨蛋商圈附近開設品牌第5家分店，店面為兩層樓挑高設計，空間明亮時尚，2樓設置匠人製麵區，每日新鮮製作直接供應各式生麵，讓消費者品享口感最佳的新鮮義大利麵。呼應港都的熱情濃厚的人情味，PASTAIO高雄店推出限定菜色「厚切培根鹹蛋黃麵」（售價350元）。

慶祝高雄店開幕，台北光復、內湖、新店及林口4家分店同步推出優惠活動，9月10日至9月30日點購2杯飲料，只需加5元即可享招牌蒜味細薯，酥炸金黃後起鍋，刨滿帕馬森起司，濃郁奶香搭配蒜香，是令人一口接一口停不下來的涮嘴小點。

▲辻利茶舗台中中友百貨快閃店獨家開賣新品「抹茶年糕脆脆」。（圖／翻攝辻利茶舗臉書粉專）

另外，辻利茶舗將於9月11日至9月29日限時19天於台中中友百貨開出快閃店，除了吃得到經典抹茶系列飲品、甜點外，更搶先獨家開賣新品「抹茶年糕脆脆」，微酥外皮大口咬下，裡頭是有嚼勁的Q彈丸倉抹茶年糕，口感微苦又帶有濃郁茶香，推薦沾裹冰涼抹茶鮮奶油更添風味，3入原價150元，快閃特價129元。

業者加碼祭出開幕限定優惠，9月11日起至9月14日限時4天可享「買辻利濃茶卷切片送辻利拿鐵」優惠，特價150元，每人限購1組，每日限量20組；9月18日再加碼「買辻利拿鐵送辻利霜淇淋」，特價145元，數量有限、售完為止。