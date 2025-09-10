墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋解謎」　最低499元暢玩六福村

▲六福村今年斥資打造全新亡靈終點站舞台，讓遊客體驗沉浸式恐懼氛圍。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

六福村今年推出全新《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》，斥資打造「亡靈終點站」互動舞台，加碼史詩級夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」。觀眾可在詭譎氛圍的廢棄校車場景中，享受環繞燈光特效，彷彿置身受詛咒的鬼鎮現場。

▲▼每人加價999元坐進最接近亡靈的VIP保留席，感受芮妮與各種鬼怪明星現身、伸手嚇人的瞬間。（圖／業者提供）



今年還首次推出「禁忌獻祭VIP」票，每人加價999元即可坐進最接近亡靈的VIP保留席，感受芮妮與各種鬼怪明星近距離現身、伸手嚇人的瞬間；並獲得「腥伯爵辣雞堡套餐」與芮妮限定商品，帶回滿滿的驚嚇回憶。

▲「禁忌獻祭VIP」票包含「腥伯爵辣雞堡套餐」。（圖／業者提供）

不僅如此，全台唯一的解謎鬼屋「怨靈礦屋」亦成為熱點（額外付費設施，每人259元），遊客需和三五好友組隊，在昏暗的礦坑中解開謎題，並與「鬼娃芮妮」面對面，挑戰旅客膽量與智慧。

為了讓更多人加入萬聖節行列，今年六福村推出「墓碑鎮超會搭」變裝活動，參加者可透過變裝競賽贏得六福莊一泊二食住宿券、六福村年票等獎項。同時，即日起至11月20日，全身70%以上完成變裝，即可享599元入園優惠；想體驗午後氛圍，13:00後入園僅需699元；假日16:00後入園更能用499元星光票直奔夜間大秀。

此外，六福村推出的「墓碑鎮系列住房專案」，包括學生、親子、情侶等不同主題選擇，包含園區兩日遊手環、特色體驗與豐盛早餐，並加碼提供南瓜燈籠手作、萬聖禮物和變裝道具，讓全家大小度過不一樣的萬聖節。

說到萬聖節，每年台北兒童新樂園都會推出「萬聖變裝點心趴」，在天母商圈則有歷時悠久的「天母搞什麼鬼」活動響應；2025桃園萬聖城則從10月25日至11月2日在桃園藝文廣場與綠園道登場，目前桃市府仍積極招商市集攤位中。