南韓15座機場「19日起大罷工」　旅行社：暫無影響照常出團

▲首爾仁川國際機場、金浦機場9/20及9/24人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲首爾仁川國際機場。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

南韓「全國機場勞工聯合會」昨日宣布，將自9月19日起發動罷工，並計劃持續至中秋假期，影響範圍涵蓋仁川、金浦等15座主要機場，恐對航班造成衝擊。對此，旅行社業者皆表示，目前大部分旅客尚處於觀望狀態，現階段並未對行程造成實質影響，會持續關注後續情況。

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場接送區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國仁川國際機場接送區。（圖／記者蔡玟君攝）

易遊網回應，目前多數旅客仍在觀望中，現階段暫無影響，僅零星民眾詢問，因為航空公司現在還沒有明確的措施，現在更改取消行程會有衍生的退改費用，所以目前都還是傾向先觀察事件動態發展。易遊網會持續密切觀察相關事件動態，若有影響到旅客行程，屆時也會依照航司相關政策，提供旅客最大協助。

針對罷工事件，雄獅旅遊也表示，會持續關注後續情況，現階段出團安排一切照常。易飛旅遊則回應，今早剛向韓國線主管了解，目前韓國的情況正常，並未對出團造成任何影響。

東南旅遊則強調，雖然目前尚未收到任何退費、延期或取消的請求，但仍在密切關注狀況變化，並持續追蹤最新動態。若罷工對旅客行程造成影響，將會立即啟動應變措施，目前已全面掌握各團行程與航班資訊，並將主動聯繫旅客，確保每位旅客的權益與安全。

此外，可樂旅遊指稱，已密切關注相關訊息，若罷工事件發生，將會以旅客權益為第一考量，並依實際狀況滾動式調整。

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

ETtoday旅遊雲
