ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2出國優惠今開搶！機票飯店、網卡99元起　景點票買1送1

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪心齋橋。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶先布局接下來連假出國需求，可樂旅遊與旅遊電商Trip.com均於今（9日）推出優惠。可樂旅遊一日限定的「99搶搶購」早上9點開搶，Trip.com中午起推出99元日本、泰國機票優惠。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會，大阪萬博吉祥物脈脈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪萬博吉祥物脈脈。（圖／記者蔡玟君攝）

可樂旅遊此次一天限定的「99搶搶購」優惠自早上9點起至晚上7點為止，限量推出國外網卡99元、精選國內外飯店最低999元起、大阪萬博門票下殺4.6折、景點買一送一等優惠。

此次優惠分成「限量搶購」及「優惠代碼」兩大方案。限量搶購主打日本、韓國、東南亞5日網卡每張99元，大阪萬博成人一日券699元，以及日韓熱門一日遊行程、香港昂坪360纜車來回門票買一送一、新加坡夜間野生動物園門票、曼谷豪華郵輪晚餐等通通只要999元。

▲▼Club Med普吉島度假村。（圖／Club Med提供）

▲▼Club Med普吉島度假村。（圖／Club Med提供）

▲▼Club Med普吉島度假村。（圖／Club Med提供）

訂房也有限量搶購優惠，台中車站前的「新驛旅店」每晚999元起；鄰近國華街、永樂市場的「台南富驛時尚酒店」每晚1099元起。國外飯店部分，大阪車站步行3分鐘「阪急大阪龍仕柏飯店」每晚2999元起，Club Med普吉島度假村自由行4日指定日期每人2萬9900元起。

▲▼釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道。（圖／記者蔡玟君攝）

而Trip.com的4天快閃「秋季旅展」優惠，首日9月9日中午12點起開搶東京、大阪、曼谷單程機票99元，晚上9點30分起Visa商務卡卡友限定購買單程直飛台北往大阪、札幌、清邁，可享單人999元優惠價。

同日早上11點起則開搶飯店優惠，包括沖繩那霸水之都飯店、東京池袋陽光城王子飯店、北海道札幌站前Forza飯店，以及2025新開幕，距離天神地下街步行5分鐘的福岡休雷克蓋特飯店等，每晚只要99元起，平日每晚最高省6000元，假日更激省1萬5000元。

9月10日中午12點則開搶單程直飛台北往首爾、釜山、濟州，單人999元機票。晚間9點30分，持指定信用卡卡友購買單程直飛台北往首爾、濟州、曼谷、普吉島，可享單人999元優惠價。

9月11日飯店日中午12點開搶首爾天空花園飯店明洞中心店、釜山萬楓飯店、嘉義樂億皇家渡假酒店、宜蘭品文旅礁溪、台北見潭璞旅、曼谷宜居飯店等熱門旅遊景點飯店每晚999元優惠，平日每晚最高現省4000元，假日現省近7000元。

9月12日票券日中午12點起推出台灣、日本、韓國等地38種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠，包含胡志明市湄公河三角洲一日遊、暢玩關西高級通票1周、曼谷暹羅海洋世界門票等21種票券，享買一送一優惠；日本韓國泰國eSIM 、長灘島跳島遊與機場接駁、峴港出發巴拿山與金橋小團一日遊等12種票券半價；另有5種如香港機場快線電子票一口價優惠、 香港迪士尼樂園、日本環球影城等獨家優惠。

關鍵字： 優惠快訊 日本旅遊 亞洲旅遊 可樂旅遊 Trip.com 泰國旅遊 韓國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【誰教的啦XDD】泰國導遊誤學台語髒話！網笑：唸得比台灣人標準

推薦閱讀

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

挖寶後山埤站6家周邊美食！

挖寶後山埤站6家周邊美食！

三商炸雞買1送1限時2周開跑

三商炸雞買1送1限時2周開跑

台中新開幕高級法式鐵板燒餐廳

台中新開幕高級法式鐵板燒餐廳

釜山「新開幕飯店」海景房2千元有找

釜山「新開幕飯店」海景房2千元有找

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

3間阿里山飯店優惠　免費搭小火車

盤點「港點吃到飽」餐廳　

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

淡水「美人樹大道」花開3成

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

可不可最新文旦柚果茶系列新上市

阿提哈德航空今抵台　未來天天飛

M9和牛牛排吃到飽800有找！

熱門行程

最新新聞更多

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

必勝客X屋馬「月見七盎司厚燒牛比薩」升級回歸

韓國Airbnb新規！　明年起強制營業申報

首屆世界賞鳥博覽會20、21日在台中　觀光署盼吸引國外高端客

北市大佳河濱「18萬株向日葵開了」

挖寶後山埤站6家周邊美食！

三商炸雞買1送1限時2周開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366