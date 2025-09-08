丹丹漢堡9/12漲價！最多貴5元　11項商品停售

▲丹丹漢堡9/12漲價。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

擋不住物價上漲，有「速食南霸天」稱號的丹丹漢堡今日宣布9月12日起調整售價，定食餐平均上漲2.4%，早安餐有4套漲3元，美味丹點中的飲料上調3元，15項單點調升2-3元，但同時也推出多款新組合餐。另外，10月1日起，員工時薪調高至200元起。

丹丹漢堡表示，隨著原物料、人工與營運成本逐年上升，但始終堅守品質，用心把關每一道工序，為了維持品質與穩定供應，9月12日起微幅調整價格。定食餐平均調幅約2.4%，7套調升5元，但1套降價（6號餐降4元為99元）。早安餐有4套調升3元，2套新組合。美味丹點部分，飲料調升3元，6項單點調升2元，9項單點調升3元，但有5項單點價格不變。

丹丹漢堡也公告11款停售商品，分別是大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅、金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力。

另外，丹丹漢堡也表示，10月1日起，員工時薪調高至200元起。

丹丹漢堡價格調整如下：

◆「定食餐」平均調幅約2.4％。

◊「1套降價」6號餐降4元為99元。

◊「4套新組合」2號餐119元、3號餐109元、11號餐89元、12號餐99元。

◊「7套調升5元」1號餐109元、4號餐109元、5號餐104元、7號餐112元、8號餐119元、9號餐119元、10號餐113元 。

◊「加購薯調升3元」加購地瓜薯條26、加購紅醬波浪薯39。

◆【早安餐】

◊「2套新組合」早1：65元、早2：75元。

◊「4套調升3元」早3早4：53元、早5早6：46元。

◆【新推出－呷飽餐(4件組)】多一口的飽足4件來滿足

◊「13號餐129元」烤醬雞堡+玉米濃湯+無骨雞塊5入+29元飲料。

◊「14號餐139元」經典排骨酥+鮮酥雞肉焿+脆皮炸雞+29元飲料。

◊「15號餐129元」黃金鮮酥雞+排骨酥肉焿+香酥米糕+29元飲料。

◊「16號餐139元」經典排骨酥+排骨酥肉焿+香檸吉司豬排堡+29元飲料。

◆【新推出-美味丹點】

◊「經典排骨酥45、排骨酥肉焿42、蘑菇雞肉可樂餅2入49、台灣烏龍(中)29、熱桂花烏龍29、熱美式咖啡29」。

◆【美味丹點】

◊「飲料調升3元」。

◊「5項單點價格不變」烤醬雞堡47、香檸吉司豬排堡59、無骨雞塊9入78、麻糬棒5入29、台灣烏龍(大)34。

◊「6項單點調升2元」火腿蛋/肉鬆蛋三明治30、無骨雞塊5入49、黃金鮮酥雞49、香酥米糕35、超長熱狗29。

◊「9項單點調升3元」地瓜薯條31、紅醬波浪薯44、玉米濃湯29、麻辣麵線焿48、赤肉麵線焿42、五穀瘦肉粥42、鮮酥雞肉焿42、鮮脆雞腿堡69、脆皮炸雞(腿、塊)51。

◆【停售】

◊「大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅、金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力」。

▲丹丹漢堡新價格表，點圖可放大。（圖／取自丹丹漢堡佳里店臉書）