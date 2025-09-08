榮星公園將大改造　遊戲場新設「地形攀爬網、隧道型通道」

▲北市第一座特色遊戲場將進行大改造，預計明年6月起分區施工、2028年12月全數完工。（示意圖／公園處提供）



記者彭懷玉／台北報導

北市第一座特色遊戲場將進行大改造！北市公園處表示，榮星花園公園遊戲場將新增地形攀爬網、隧道型通道，同時還有旋轉翹翹板、共融式鞦韆等設施，從明年6月起分區施工，預計2028年12月全數完工。

公園處說，榮星花園公園將進行更新工程，預計2026年4月發包、6月開工，2028年12月全數完工。其中，乘載民眾回憶的遊戲場將進行改造，引來各方關注。

▲榮星花園公園遊戲場升級後將保留戲沙池與溜滑梯，並新增地形攀爬網、隧道型通道。（示意圖／公園處提供）



公園處表示，榮星花園公園遊戲場是北市第一座特色遊戲場，升級後將保留戲沙池與溜滑梯，並新增許多充滿挑戰的遊具，例如地形攀爬網、隧道型通道，鼓勵小朋友勇敢探索，練習爬、鑽、躺、躲等多樣身體動作，在遊戲中提升協調性與想像力。旋轉翹翹板、共融式鞦韆等設施，也將帶來更多刺激與互動體驗。

▲新增地形攀爬網、隧道型通道，讓小孩自由穿梭探索。（示意圖／公園處提供）



除了孩子們的專屬冒險空間，遊戲場周邊也會增設體健設施，提供適合長者的運動器材，此外，場域中也融入無障礙坡道與共融式鞦韆等設計。

公園處園藝科長郭蘭香指出，榮星花園公園更新工程除了遊戲場外，也包含提升整體園區環境。因考量現況民眾使用率高，故規劃採分區施工方式進行，並於完工後陸續開放。