▲藏壽司再度聯名「吉伊卡哇」，18款原創造型扭蛋9/12登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

台灣粉絲們等到了！藏壽司再度與「吉伊卡哇」攜手合作，推出18款日本原創造型扭蛋，9月12日至10月31日限量開扭。

▲5款壽司造型「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

▲吉伊卡哇「徽章」有8款。（圖／藏壽司提供）

▲「磁貼2件套」有5款。（圖／藏壽司提供）

此次聯名結合了10大角色設計，包含5款壽司造型的「立體吊飾」，像是吉伊卡哇穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾、栗子饅頭則是以舒服地泡在湯品中的造型亮相；8款壽司迴轉帶「徽章」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞；「磁貼2件套」則有5款。9月12日至10月31日限量開扭。

▲香辣酥脆的「辣醬軟殼蟹卷」。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司9月9日推出美味雙重奏，第一重帶來3款全新比利時巧克力霜淇淋，全台門市同步甜蜜開賣。另一重驚喜則專屬於高雄時代大道店，加碼推出3款堆疊系澎湃海味，分別是香辣酥脆的「辣醬軟殼蟹卷」、風味濃郁的「巴薩米克醋鰻魚握壽司（一貫）」和清爽不膩口的「大切醃漬燒霜長鰭鮪魚佐香味野菜」。

▲壽司郎與知名動漫《葬送的芙莉蓮》聯名。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎x《葬送的芙莉蓮》聯名活動持續中，4款限定餐點皆蘊含著角色的情感與故事，分別是「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」及「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，點購任一聯名餐點，即可獲得對應角色插卡1張，全台限量，送完為止。

▲旅行冷水瓶有3款。（圖／記者黃士原攝）

9月1日起上架「盲袋壓克力立牌第二彈」，內容同樣有5種款式，活動方式與第一彈相同，全台限量20,000個。「旅行冷水瓶」已在8月25日登場，共3種款式，當日內用單筆消費滿500元，可用150元加購一個；滿1,000元則可用300元加購兩個，最多限購2個，可指定款式，全台限量15,000個，售完為止。