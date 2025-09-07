盤點「港點吃到飽」餐廳　這2家活動直衝年底

▲福容台北一館「福粵樓」推吃到飽。（圖／福容台北一館提供）

記者黃士原／台北報導

又有一家餐廳加入港點吃到飽行列！福容大飯店台北一館的港式餐廳福粵樓9月起推出吃到飽活動，而且與福華大飯店珍珠坊都是到年底才截止，再加上新葡苑、添好運，以及桃園喜來登與八里福朋喜來登，喜歡粵菜港點的饕客及大胃王有更多選擇了。

▲白玉奶皇包。（圖／福容台北一館提供）

福容台北一館「福粵樓」

福容台北一館福粵樓9月1日至12月30日推出「食全食美」吃到飽活動，周一至周五午、晚餐時段供應，從冷盤、湯品、熱炒、港點到茶品涼飲都有，包括柚香拌蓮藕、紹興醉雞捲、南瓜海皇羹、左宗棠嫩雞、果律鮮蝦球、剁椒比目魚、君度橙汁排骨、金沙鮮蝦球、蔥爆嫩肥牛等菜色。每人午餐999元、晚餐1099元。

▲XO醬桂花蘿蔔糕。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」

粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」9月30日截止，周一至周五午餐時段限定，成人每位1280元+10%，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽活動回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

桃園喜來登、八里福朋喜來登「禧粵樓」

桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」吃到飽活動到9月30日，不只櫻桃片皮鴨無限供應，菜單內容包括開胃冷菜、點心、經典熱菜、主食、湯品、甜品水果及飲品等40多道中式料理，都可以不斷續點，成人每位1180元+10%。

40多道料理中，有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚籽燒賣、小豬流沙包、蟹黃豆腐煲，還有醬爆櫻桃鴨架、生菜櫻桃鴨鬆、櫻桃鴨架芋頭米粉湯、孜然蒜香櫻桃鴨架等一鴨多吃的菜色。而開胃冷菜還有櫻桃醉鴨胸、五味鮑魚、白灼鮮蝦。

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店珍珠坊

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」方案持續到今年年底，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色，官網上有詳細菜單。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%。

▲添好運9月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

添好運

添好運今年2月推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，點心放題續推到9月30日，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為9月1日至30日平日14:00、16:00，每時段限量40位，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

▲新葡苑平日下午茶港點吃到飽9月新增天母店。（圖／記者黃士原攝）

新葡苑

新葡苑遠百信義A13店、天母SOGO店港點吃到飽活動到9月30日，25款經典菜色無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。