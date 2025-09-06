米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯　金仙松山店上榜

▲米其林主廚分享私心最愛的3家滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣出生，日本長大的李信男，曾在澳洲、紐西蘭、法國、台灣等知名餐廳歷練超過20年，2024年初打造一家全新餐廳「NOBUO」，已連續2年獲得米其林一星。平時在餐廳裡提供各式法式料理，但李信男離開廚房後，喜歡到處品嚐台灣小吃，其中最愛滷肉飯。

▲金仙魯肉飯松山店的滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

李信男真心喜歡上滷肉飯是第一次回到台灣、2003年在亞都麗緻上班時，下午休息時間前往晴光市場吃到黃記滷肉飯，初次品嚐時覺得很開心，因為有澱粉、脂肪、蛋白質，出餐速度也快，對他來說，最有魅力的是半露天的用餐環境。2009年後吃過小王清湯瓜仔肉（現在改名小王煮瓜）就迷上這家，每周都去吃一次，持續到2013年。2019年再次回台後，同樣持續探索不同地方的滷肉飯。

▲香滿園的滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

每個人對於滷肉飯的喜好不同，李信男偏好粒粒分明、乾爽中帶點香氣的米飯，再搭配富有膠質的滷肉，目前他最喜歡的前3名店家，分別是金仙魯肉飯松山店、香滿園及良記福臨。他說，同樣很多分店的金仙魯肉飯，其中以松山店的品質最穩定、最合他的口味。

▲良記福臨的滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

至於位於雙連捷運站附近的香滿園，除了「好吃」，李信男認為它的魅力在「小巧」、「精緻」，一碗小小的滷肉飯，但味道的掌握度很精準。位於社子島的良記福臨只去一次，店裡的滷肉飯味道偏甜，但滷汁油亮，整體顏色讓他覺得很好吃。

金仙魯肉飯松山店

地址：台北市信義區松山路473號

電話：02-2727-2267

香滿園

地址：台北市大同區萬全街8巷

電話：02-2557-2229

良記福臨

地址：台北市士林區中正路608號

電話：02-8811-2462