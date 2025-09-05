夏慕尼首度攜手米其林主廚　限定星級套餐10/14連3天登場

▲夏慕尼米其林星廚客座限定套餐10月登場。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下法式鐵板燒品牌「夏慕尼」首度攜手法國米其林一星餐廳主廚，10月14日至16日推出星級鐵板客座餐會，每人4380+10%，僅在台北中山北店舉行共5場，每場次最多容納60人。

夏慕尼這次邀請法國米其林一星餐廳G.a.主廚David Goerne來台客座，與夏慕尼研發主廚團隊突破傳統鐵板炒飯框架，選用多款珍貴食材，包括鴨肝、牛舌、小牛胸腺、鵪鶉義式餃、日本兵庫生蠔、大明蝦、北海道干貝及龍蝦。

▲小牛胸腺燉飯佐帕馬森起司泡沫。（圖／王品提供）

▲法式酥皮肉凍派。（圖／王品提供）

菜單中的「小牛胸腺燉飯佐帕馬森起司泡沫」，使用法式菜色中經典食材「小牛胸腺」，將其炸至金黃酥脆，搭配融入夏慕尼經典的帕馬森起司元素的燉飯。同時，主廚也帶來家鄉諾曼第的傳統料理「法式酥皮肉凍派」，內餡以頂級鴨肝、牛舌搭配開心果，並灌入馬德拉果凍，層次豐富。

▲台灣花東櫻桃鴨胸搭配緊實彈牙大明蝦。（圖／王品提供）

主餐「台灣花東櫻桃鴨胸」以低溫舒肥技法來鎖住肉汁，再於鐵板上煎至金黃酥脆，搭配緊實彈牙大明蝦，並淋上David Goerne特調的濃縮鴨醬與龍蝦醬。甜點是「法式可麗餅佐香草冰淇淋」，將可麗餅糊畫於鐵板上煎炙至金黃柔軟，並拌入君度橙酒點火烹調，重現夏慕尼最具代表性的火焰秀。

▲金孫四季豆。（圖／饗賓集團提供）

另外，「國民金孫」林昀儒與饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」聯手合作，由真珠研發主廚以林昀儒珍藏的家鄉滋味為基底，攜手推出蒜淘鮑魚雞湯、金孫四季豆、冠軍！海鮮蒸蛋以及家香醬燒中卷4道菜色，即日起在全台各門市限時販售。

其中金孫四季豆來自對奶奶的思念，奶奶每年都會親自栽種、親手採收，再拿出經典手路菜的廚藝，時而清炒、時而加料，林昀儒最喜愛的是與鹹蛋黃搭配的豐富口感，裹上一層金沙，淡薄清甜、淡薄厚鹹，讓人一口接著一口。

