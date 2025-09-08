狂歡義大利！一年一度威尼斯面具嘉年華新春盛大登場

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

威尼斯最盛大的「威尼斯嘉年華」將整座城市點綴得絢爛奪目，且2026年舉辦時間為1/31～2/17，正好搭上明年春節連假，是新春出國旅遊別開生面的好選擇。

▲威尼斯嘉年華，華服與面具交織，讓水都化身為一座流動的藝術舞臺。

每年都會吸引來自全球的旅人，威尼斯廣場與橋畔成了華麗舞臺，繽紛的面具、古典的華服、熱鬧的音樂與舞蹈，讓水都成為夢幻舞會。漫步其間，彷彿穿越時空，走進文藝復興時代，感受義大利最璀璨的節慶氛圍。

▲天空之城班諾里吉歐，雲霧繚繞，如詩如畫的世紀山城。

除了嘉年華的狂歡，義大利更是世界遺產的寶庫，世界遺產密度居全球之冠，六大世界遺產：羅馬古城、聖彼得大教堂、佛羅倫斯、比薩斜塔、威尼斯以及傳說中的「天空之城」皆不可錯過，親臨體驗千年古蹟的壯闊、山城雲霧的飄渺，深入品味歷史與藝術的壯麗風采，彷彿走進中世紀的時光隧道。

▲梵諦岡今年適逢2025禧年，聖彼得大教堂是文藝復興建築巔峰之作。

在永恆之城羅馬，宏偉的鬥獸場與梵諦岡西斯汀禮拜堂的壁畫傑作，仍是人類文明的驕傲；而聖彼得大教堂則以莊嚴氣勢矗立於廣場之上，象徵著天主教世界的信仰核心，也是文藝復興時期建築與藝術的結晶。

▲布拉諾彩色島，又叫做蕾絲島，是義大利最夢幻的彩色小鎮。

除了建築與藝術，義大利的生活風情更令人著迷。威尼斯的搖櫓船、佛羅倫斯的正統義式牛排饗宴、米蘭的時尚大道，以及色彩繽紛的布拉諾彩色島，構成了絢麗多彩的義大利印象。

●推薦行程：

迎新春~威尼斯面具嘉年華——

義大利天空之城、彩色島、三高鐵10天(國際金旅獎)

升等威尼斯五星希爾頓

2/8、2/9、2/10、2/12出發

●行程亮點：

．三段高速列車，輕鬆暢遊義大利

．四星級舒適住宿，及威尼斯島上與佛羅倫斯古城飯店

．全日羅馬市區觀光，更特別安排中文導遊，入內參觀鬥獸場

．托斯坎納的世紀山城「聖吉米納諾」

．世界七大建築奇景的「比薩斜塔」

．米蘭時尚購物及拜訪哥德式教堂

．阿爾卑斯山下最美麗的冰河湖泊「佳達湖」

．羅密歐與茱麗葉愛情故事場景「維洛納」

．文藝復興發源地的翡冷翠，欣賞名家建築雕刻，大啖牛排美食

．全程搭配個人化專業耳機，深入了解歷史與藝術

．特別安排造訪傳說中的「天空之城」

．浪漫威尼斯搖櫓船，享受水都風情。

．佛羅倫斯安排正統之義式牛排餐

．米蘭時尚購物及拜訪哥德式教堂。

．世界七大建築奇景的比薩斜塔

．造訪烏菲茲美術館，飽覽廣藏文藝復興時期繪畫鉅作

．梵蒂岡特別安排西斯汀小教堂入內參觀

．精心安排六處世界遺產巡禮。

●義式風格~義大利全覽14天

卡布里、阿瑪菲海岸、童話蘑菇村、雙評鑑美食

2/5威尼斯面具嘉年華升等住威尼斯島

限時優惠第二人減6000元

●義式風格~義大利全覽13天

卡布里、 阿瑪菲海岸、童話蘑菇村、雙評鑑美食

2/9威尼斯面具嘉年華升等住威尼斯島

限時優惠第二人減6000元

●威尼斯面具嘉年華前奏曲 ——

濃情蜜義13天(金旅獎升級版)

升等威尼斯五星希爾頓

卡布里、阿瑪菲海岸、童話蘑菇村、雙評鑑美食、

雙五星、雙火車、雙米其林、彩色島

限時優惠第二人減6000元

