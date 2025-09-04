ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

王品「莆田」推6道新菜　9/8 App發送1折券「最低27元開吃」

▲王品「莆田」推6道新菜　9/8 App發送1折券「最低27元開吃」。（圖／王品提供）

▲王品「莆田」推6道新菜，9/8 App發送1折券。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

由王品代理的「莆田PUTIEN」，9月9日起推出豆釀金香午仔魚、鮮饌砂鍋鱸魚煲、秘製沙茶海鮮煲、手炒沙茶牛肉等6道星級功夫菜，而9月8日上午11點，將在王品瘋美食App狂撒海味季新菜限量1折券，最低只要27元就可以品嚐到新菜。

王品「莆田」9月9日舉辦海味季，邀請新加坡本店行政主廚陳光林來台指導，推出豆釀金香午仔魚、鮮饌砂鍋鱸魚煲、秘製沙茶海鮮煲、手炒沙茶牛肉、經典南煎肝及花甲芙蓉蛋6道菜色，售價最低238元。其中豆釀金香午仔魚為主打菜色，以台灣午仔魚搭配特選米豆醬與酥炸蔥薑蒜，大火燜煮起鍋、嗆入白蘭地，鎖住海味鮮甜、入口鮮嫩。

▲王品「莆田」推6道新菜　9/8 App發送1折券「最低27元開吃」。（圖／王品提供）

▲豆釀金香午仔魚。（圖／王品提供）

▲王品「莆田」推6道新菜　9/8 App發送1折券「最低27元開吃」。（圖／王品提供）

▲手炒沙茶牛肉。（圖／王品提供）

秘製沙茶海鮮煲則集結白蝦、海蠣、鱸魚等6種美味海鮮，搭配手工豆腐、豆芽菜，佐秘製沙茶醬細火燉煮，吃來鮮甜濃醇，鹹香開胃；鮮饌砂鍋鱸魚煲將台灣鱸魚煎香至金黃，再注入老母雞湯熬煮，湯頭濃郁鮮醇、湯比魚更鮮，嚐來溫潤回甘。

此外，莆田9月8日上午11點，在王品瘋美食App發放海味季1折券，最低只要花27元，就可以品嚐新菜，數量有限（需內用消費滿1500元才能使用1折券，每桌限折抵1張，9月9日至10月31日平日使用）。

▲圓山大飯店中秋星空烤肉饗宴10/4連兩日登場。（圖／圓山大飯店提供）

▲圓山大飯店中秋星空烤肉饗宴10/4連兩日登場。（圖／圓山大飯店提供）

另外，圓山大飯店將於10月4日、5日連續兩晚，於12樓大會廳盛大推出「覓月．圓山夜」中秋星空烤肉饗宴，由主廚團隊精心打造南洋風味料理，現烤松葉蟹、和牛漢堡等多款頂級食材，現場還有Live樂團熱力開唱，以及總價值超過10萬元豪華好禮摸彩。活動每位成人2380元起、兒童1190元起，住房旅客加購價只要每位1500元。

關鍵字： 美食雲 王品 莆田 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【撞擊瞬間曝】高雄自小客斜插人行道！　機車一閃...慘被大貨車擊落

推薦閱讀

王品「莆田」推6道新菜

王品「莆田」推6道新菜

中部2家蛋黃酥名店台北快閃櫃9月登場

中部2家蛋黃酥名店台北快閃櫃9月登場

鬼滅迷必住「無限城」飯店！

鬼滅迷必住「無限城」飯店！

巨型鯨魚升空！北海岸風箏節9/20登場

巨型鯨魚升空！北海岸風箏節9/20登場

北海道行程怎麼排？一隻阿圓「一句話點醒粉絲」

北海道行程怎麼排？一隻阿圓「一句話點醒粉絲」

韓國水原2.0升級版星空圖書館開箱！

韓國水原2.0升級版星空圖書館開箱！

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市

饗賓翻轉低薪「年收上看200萬」　

饗賓翻轉低薪「年收上看200萬」　

台北「哥吉拉主題房」9/8起開賣

台北「哥吉拉主題房」9/8起開賣

21風味館推開學季+壽星優惠

21風味館推開學季+壽星優惠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

設籍嘉義縣市免費玩全台最美希臘莊園

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

4大手搖飲組合優惠齊發

王品集團「向辣」創始店熄燈　「尬鍋」也連關3門市

手搖飲最新買1送1優惠

三重燒肉丼150元起雞白湯霜淇淋無限續

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

熱門行程

最新新聞更多

王品「莆田」推6道新菜

中部2家蛋黃酥名店台北快閃櫃9月登場

鬼滅迷必住「無限城」飯店！

巨型鯨魚升空！北海岸風箏節9/20登場

北海道行程怎麼排？一隻阿圓「一句話點醒粉絲」

韓國水原2.0升級版星空圖書館開箱！

肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市

饗賓翻轉低薪「年收上看200萬」　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366