王品「莆田」推6道新菜　9/8 App發送1折券「最低27元開吃」

▲王品「莆田」推6道新菜，9/8 App發送1折券。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

由王品代理的「莆田PUTIEN」，9月9日起推出豆釀金香午仔魚、鮮饌砂鍋鱸魚煲、秘製沙茶海鮮煲、手炒沙茶牛肉等6道星級功夫菜，而9月8日上午11點，將在王品瘋美食App狂撒海味季新菜限量1折券，最低只要27元就可以品嚐到新菜。

王品「莆田」9月9日舉辦海味季，邀請新加坡本店行政主廚陳光林來台指導，推出豆釀金香午仔魚、鮮饌砂鍋鱸魚煲、秘製沙茶海鮮煲、手炒沙茶牛肉、經典南煎肝及花甲芙蓉蛋6道菜色，售價最低238元。其中豆釀金香午仔魚為主打菜色，以台灣午仔魚搭配特選米豆醬與酥炸蔥薑蒜，大火燜煮起鍋、嗆入白蘭地，鎖住海味鮮甜、入口鮮嫩。

▲豆釀金香午仔魚。（圖／王品提供）

▲手炒沙茶牛肉。（圖／王品提供）

秘製沙茶海鮮煲則集結白蝦、海蠣、鱸魚等6種美味海鮮，搭配手工豆腐、豆芽菜，佐秘製沙茶醬細火燉煮，吃來鮮甜濃醇，鹹香開胃；鮮饌砂鍋鱸魚煲將台灣鱸魚煎香至金黃，再注入老母雞湯熬煮，湯頭濃郁鮮醇、湯比魚更鮮，嚐來溫潤回甘。

此外，莆田9月8日上午11點，在王品瘋美食App發放海味季1折券，最低只要花27元，就可以品嚐新菜，數量有限（需內用消費滿1500元才能使用1折券，每桌限折抵1張，9月9日至10月31日平日使用）。

▲圓山大飯店中秋星空烤肉饗宴10/4連兩日登場。（圖／圓山大飯店提供）

另外，圓山大飯店將於10月4日、5日連續兩晚，於12樓大會廳盛大推出「覓月．圓山夜」中秋星空烤肉饗宴，由主廚團隊精心打造南洋風味料理，現烤松葉蟹、和牛漢堡等多款頂級食材，現場還有Live樂團熱力開唱，以及總價值超過10萬元豪華好禮摸彩。活動每位成人2380元起、兒童1190元起，住房旅客加購價只要每位1500元。