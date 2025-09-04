王品集團「向辣」創始店熄燈　「尬鍋」也連關3門市

▲向辣台北松江店8月底熄燈。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「向辣」台北松江店及「尬鍋」中壢店都在8月底熄燈，而尬鍋高雄富民店、嘉義垂楊店也將於9月15日結束營業。王品表示，9月會有5家新門市，接下來第4季也會陸續展店，或繼續「騰籠換鳥」的策略，以更優質的品牌或店型，持續擴大集團版圖。

「向辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，開幕初期為「嚮辣」，當初客群鎖定20-35歲、追求精緻美味兼具優雅氛圍的年輕客群，主打單人1000元以內，就能無限享用多種美澳和牛、頂級海鮮，以及無限享用的自助吧，包括甜點法式布蕾、日式生乳燒，以及哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋，也推出適合搭配麻辣鍋的5款吸睛調酒。

▲除了肉品海鮮吃到飽，向辣也保留自助吧，蔬菜、火鍋料、副食、甜點都能無限取用。（圖／王品提供）

今年品牌名3月改為向辣，品牌定位轉為追求熱情氛圍，同時更新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，原本全台有3家分店，不過創始店「松江店」已於8月31日熄燈，但台北西門店與台中五權西店仍持續經營。

此外，王品旗下主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋的「尬鍋」，桃園中壢元化店已在8月31日歇業，而高雄富民店、嘉義垂楊店也將於9月15日結束營業，原址將由同集團的「聚日式鍋物」進駐，屆時尬鍋將僅剩台北西門店、台北南京東店。

▲尬鍋中壢店熄燈。（圖／記者黃士原攝）

對於「向辣台北松江店」及「尬鍋中壢店」停止營運，王品集團表示，感謝廣大顧客的喜愛與肯定，誠邀熱愛火鍋的朋友，持續到王品集團旗下其他火鍋品牌用餐。

王品集團指出，將加快拓展腳步，9月會有5家新門市，包括青花驕竹北光明店（9/1開幕）與台南新光新天地店（9/12開幕）、陶板屋高雄三民店，以及石二鍋台中忠明大與全聯店和花蓮中山店。第4季亦將陸續展店，或繼續「騰籠換鳥」的策略，以更優質的品牌或店型，持續擴大集團版圖，提供消費者更多便利與優質的用餐體驗。

▲「日本橋海鮮丼辻半」竹套餐。（圖／業者提供）

另外，日本排隊名店「日本橋海鮮丼辻半」登台已有7年，原本有3家分店，台中LaLaport店去年3月熄燈，而SOGO復興店也因為合約到期而歇業，全台僅剩微風信義店，業者表示，後續會再尋覓新據點。

東京必吃名店「日本橋海鮮丼辻半」2018年7月登台，主要提供各種海鮮食材堆疊而成的海鮮山的海鮮丼飯，基本款在白飯上放上含有8種食材，有鮪魚與碎中鮪、阿根廷天使紅蝦、黑海松貝、海螺、魷魚、鮭魚卵與鯡魚卵，而竹、松，以及特上套餐還會再加上海膽、鱈場蟹及鮭魚卵等。