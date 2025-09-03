【廣編】泰國觀光局攜手９大旅行社推出《虎哩普吉》全新品牌　引領沉浸式度假時代

▲普吉必打卡007電影經典場景。（圖／shutterstock）

文／七逗旅遊網 圖／芬達旅遊、shutterstock

海島控準備衝，普吉全新旅遊品牌來了！由泰國觀光局領軍、台灣9家頂尖旅行社聯手打造的全新品牌《虎哩普吉》旅遊行程，結合台灣虎航每週二、六直飛普吉島的航班，精心設計五大主題行程，讓你一次滿足海濱享樂及陸地探索的雙重渴望，適合想輕鬆玩又不失深度的旅人。為了確保參團消費者都能玩得安心有保障，業者還提供超過3,000位客服在線服務，全面升級海島假期體驗！

《虎哩普吉》的行程規劃是以時下最流行的「沉浸式旅遊享受」為理念，讓旅客不只是走馬看花的「到此一遊」，而是用五感去擁抱目的地：視覺欣賞島嶼海天美景、聽覺沉醉浪濤與叢林聲、味覺大啖榴槤、芒果糯米飯與街邊小吃，還能透過文化參與與在地互動，像是穿泰服拍照、動手做泰式料理、逛市集或觀賞劇場，深入貼近當地生活；再搭配身心體驗，從海上活動、叢林冒險到泰式SPA，旅程在能量與放鬆間自由切換。

《虎哩普吉》主打全方位海島旅遊，特別適合年輕族群，比傳統行程更自由潮流。一出飯店就能踏上巴東海灘，白天享受陽光沙灘與購物，夜晚化身夜貓子品嚐小吃投入熱鬧夜生活。行程精彩多元，包括快艇跳島、浮潛SUP、帆船派對與海釣，叢林飛索與ATV越野帶來刺激感受，夜市與SPA則深度體驗泰國文化。住宿選擇豐富，潮流公寓式酒店適合好友Chill Party，巴東熱區飯店便利熱鬧，椰島度假村一島一飯店私密奢華，私人泳池套房則是情侶與社群玩家的夢幻天堂。前來普吉島不只是旅行，而是一場全身心投入的青春冒險。

普吉島更是美食天堂，從米其林餐盤推薦的泰南咖哩螃蟹，到必比登榜單上的林記福建麵，滋味濃郁又承載在地人記憶。想感受大自然氛圍，可到叢林環繞的樹屋餐廳，在蟲鳴鳥叫間品嚐泰南料理；入夜後則可在水上音樂餐廳享用國際自助晚餐，星光與旋律交織出多國風味饗宴。還有鮮嫩細緻的深海石斑魚粥，每口都是海洋的鮮甜擁抱；最後以人氣甜點泰創意吐司作結，酥脆外層搭配濃郁醬汁，一口咬下甜蜜四溢，讓人回味無窮。

即日起，《虎哩普吉》端出前所未有的超狂福利：凡是10月28日起出發的行程，不用排隊、不必抽獎，每人直接送一隻龍蝦（限量500隻，送完即止）。邊聽海浪聲、邊大啖龍蝦，爽度破表，滿足你的美食魂。

《虎哩普吉》挑戰海島度假的天花板，五款直飛行程，最低只要19,800元起，以超划算的方式，把極致的奢華享受帶到你眼前。今年底前，想出遊、想清年假？不用再比價，直接鎖定《虎哩普吉》，一趟滿足吃住玩樂的所有想像。現在就上網搜尋《虎哩普吉》或洽詢各大旅行社，開啟你的普吉島夢幻之旅！

