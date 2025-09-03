ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「日本橋海鮮丼辻半」SOGO復興店熄燈　全台僅剩微風信義店

▲つじ半海鮮丼竹套餐。（圖／金御賞提供)

▲「日本橋海鮮丼辻半」竹套餐。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本排隊名店「日本橋海鮮丼辻半」登台已有7年，原本有3家分店，台中LaLaport店去年3月熄燈，而SOGO復興店也因為合約到期而歇業，全台僅剩微風信義店，業者表示，後續會再尋覓新據點。

東京必吃名店「日本橋海鮮丼辻半」2018年7月登台，主要提供各種海鮮食材堆疊而成的海鮮山的海鮮丼飯，基本款在白飯上放上含有8種食材，有鮪魚與碎中鮪、阿根廷天使紅蝦、黑海松貝、海螺、魷魚、鮭魚卵與鯡魚卵，而竹、松，以及特上套餐還會再加上海膽、鱈場蟹及鮭魚卵等。

▲「日本橋海鮮丼辻半」海鮮丼第三吃，加入日式鯛魚高湯成為茶泡飯。（圖／黃士原攝）

除了一般海鮮丼吃法，日本橋海鮮丼辻半還研發出海鮮丼三吃，第一吃是先品嚐2片前菜胡麻醬佐生魚片；接著再將芥末「拌」入蛋黃醬油內，再將海鮮丼內的8～10種食材堆疊而成的海鮮山輕輕鋪平之後，把拌有芥末的蛋黃醬油淋上，與熱飯、海鮮一起享用，這是第二吃；第三吃則是把剩下1/2或1/3的海鮮丼交予師傅，注入日式鯛魚高湯，再放入前菜留存的2片胡麻醬生魚片，以鯛魚茶泡飯吃法二次享用海鮮鮮味。

日本橋海鮮丼辻半除了台灣首店─微風信義店，之後也陸續在2022年、2023年開出SOGO復興店與台中LaLaport店，不過台中店去年3月已熄燈，而SOGO復興店也因為合約到期而歇業，全台僅剩微風信義店，業者表示，後續會再尋覓新據點。

▲台灣業者宣布結束代理日本福岡REC COFFEE。（圖／REC COFFEE提供）

另外，日本精品手沖咖啡、福岡世界級冠軍咖啡品牌「REC COFFEE」，由於代理商安祈貿易不再續約，將於9月30日正式結束營運。不過，原團隊將於原址籌備全新品牌，由台灣世界烘豆亞軍監製，帶來專業、風味與溫度兼具的全新咖啡體驗。

「REC COFFEE」由咖啡師岩瀨由和（Masakazu Iwase）與社長北添修（Osamu Kitazoe）聯手創立，起初僅是福岡街頭的一台行動咖啡車。憑藉對品質的極致追求，品牌迅速崛起，岩瀨由和更曾連續兩年在日本咖啡師大賽（JBC）摘冠，並於2016年在世界咖啡師大賽（WBC）贏得亞軍。

