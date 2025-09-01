消費者控電商誤導「北海道租車多花萬元」　業者道歉：人員已停職

▲越來越多台灣人喜歡到日本自駕。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者蔡玟君／台北報導

旅遊電商平台Klook近日遭一名趙姓消費者向《ETtoday新聞雲》投訴，他透過平台預訂北海道11天租車行程，疑因平台顯示與客服資訊不符，導致最後須以更高價格重新下訂，認為平台應負擔價差。對此，Klook回應表示，確實因客服人員提供錯誤資訊造成誤解，相關人員已停職並向顧客致歉，但由於顧客前後兩筆訂單保險額度、附加服務不同，待調查完成後將視情況提供適當補償。

▲民眾透過電商平台租車，卻收到另一家廠商的確認信。（圖／讀者提供）

趙先生表示，他原先在Klook平台上看見一間名為「Japan Rental Car」的租車廠商，總金額為新台幣1萬1880元，隨即下訂並完成付款。然而隔天email卻收到另一間「Be Kobe」租車商的預訂確認信，且信中標示取、還車地點還有誤。

趙先生立即透過Klook App客服詢問為什麼收到的確認信是其他廠商，卻被回覆「Japan Rental Car是泛指日本的租車公司，而非一家特定公司」，讓他直呼相當錯愕，質疑有誤導與詐欺之嫌。

▲民眾詢問客服為什麼是收到其他租車商的確認信，卻被客服回「Japan Rental Car是泛指日本的租車公司，而非一家特定公司」讓他相當錯愕。（圖／讀者提供）

且由於班機時間更改，他試圖自己聯繫供應商都找不到人，唯一的客服還是中國的電話號碼。後續他又再次透過平台客服反應希望能獲取其他供應商聯繫方式，但直到8月24日才收到Klook通知，表示因「無法聯絡上Japan Rental Car」而取消訂單並辦理退款。

由於行程迫在眉睫，他只得再次透過Klook下訂另一家ORIX租車，卻因租車屬於浮動價格制，最後11天租車金額高達9萬9660日圓（約新台幣2萬761元），比原訂單多近萬元。他認為，平台聯繫上的疏失導致自己多花費，差價應由平台承擔，初步客訴，平台回應會以他第一筆訂單金額賠償10%的酷幣、約1180元，讓他相當不滿。

▲民眾表示目前平台回應會提供原本訂單的10%賠償。（圖／讀者提供）

對此，Klook表示，Japan Rental Car與Be Kobe皆為正規合法的租車公司，此次因客服人員提供錯誤資訊造成誤解，相關人員已停職處理。平台強調，會持續檢討與加強客服訓練，避免類似情況再度發生。

Klook並指出，經初步了解，趙先生前後兩筆訂單在租車公司、支付方式、保險額度及附加服務方面皆有不同，待調查完成後將視情況提供適當補償。稍早已主動聯繫顧客，表達關心與歉意並持續追蹤，最新進展將第一時間向顧客更新。