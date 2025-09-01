和平島制高點收進270度海景、喝咖啡　泳池盡頭賞絕美夕陽

▲和平島地質公園制高點的「禾口丘咖啡」，前身是軍事雷達站，視野極佳。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

隱身和平島地質公園制高點的「禾口丘咖啡」，前身是軍事雷達站，需經過101階的考驗，才能抵達島頂，咖啡廳上方藏了一座觀景平台，270度無遮擋視角，能將阿拉寶灣、千疊敷、海水泳池及協和電廠一覽無遺，享受無人叨擾的悠閒時光。

▲和平島地質公園制高點的「禾口丘咖啡」需經過101階的考驗才能抵達。（圖／記者彭懷玉攝）

禾口丘With Hill前身為海軍雷達站，軍事禁區承載了在地居民「閒人勿近」的記憶，2018年，北觀處交由宏岳公司進行改造，漆上迷彩階梯及保有舊營區的崗哨彩繪的「雷達站咖啡」營運，揭開民眾一探秘境的願望，而在2023年4月轉為禾口丘，成為以推廣環境友善及永續餐飲的咖啡廳。

▲迷彩外觀的建物便是禾口丘咖啡廳。（圖／記者彭懷玉攝）



沿著筆直階梯拾步而上，會先經過兩座哨站，接著迷彩外觀的咖啡廳映入眼簾，即到達禾口丘咖啡廳，吧台主建物以溫馨木質調為主，多半客人集中在此，另一棟相對寬敞的用餐空間，約可容納20人用餐，而此時正展出「適得其所 以動保挺野保 全國50+串聯展」，喜歡並關心動物的民眾別錯過。

▲▼另一棟相對寬敞的用餐空間，約可容納20人用餐；野草檸檬塔、好喝鮮果茶。（圖／記者彭懷玉攝）



餐點除了招牌GoodGood雞蛋糕，還有以大花咸豐草製作的野草檸檬塔等甜點，另提供榛果拿鐵、好喝鮮果茶等逾10個品項的飲料。業者以關注里山與海洋多樣性為出發點，每杯咖啡來自公平貿易，每滴牛奶來自動物福利標章的農場。

▲沿著主建物旁的樓梯，一步一步走上來，會發現兩座大平台，擁有270度山海視角。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼右手邊是阿拉寶灣、千疊敷等奇岩怪石，左手邊可看到藍海泳池及三根煙囪的協和電廠。（圖／記者彭懷玉攝）



品嚐完咖啡，沿著主建物旁的樓梯，一步一步走上來，會發現兩座大平台，擁有270度山海視角，放眼望去讓人心曠神怡。右手邊是阿拉寶灣秘境、千疊敷等奇岩怪石，朝左手邊望去，可以看到和平島內的藍海泳池，以及三根煙囪的協和電廠，基隆嶼正躺在中間，欣賞一望無際的山海景觀，所有憂愁彷彿能隨著風，拋諸九霄雲外去。

▲▼等嶼亭是眺望郵輪出港的好去處；豬腳岩與基隆嶼相互輝映。（圖／記者彭懷玉攝）



和平島地質公園在秋季後人潮較少，漫步其中十分清幽，順著步道繞一圈，可以見到千疊敷、等嶼亭、海兔岩、豬腳岩等大自然雕刻下的奇岩怪石，接著抵達遊客中心、藍海泳池和親親水池，往木棧道前行至最遠處，是欣賞夕陽西下的絕佳據點，許多民眾待到日落餘暉時才肯離開。

▲▼沿著步道眺望島內風光；往木棧道前行至最遠處，是欣賞夕陽西下的絕佳據點。（圖／記者彭懷玉攝）

