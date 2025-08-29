北投磺港公園改造升級　新設「足湯驛站、親子賽道」明年5月完工

▲磺港公園正在改造中，將增設「足湯驛站」，預計明年5月底完工。（模擬圖／公園處提供）



記者彭懷玉／台北報導

北投將有免費泡腳新去處！磺港公園正在改造中，最大亮點是增設一次可容納約30人的「足湯驛站」，還有完善的置鞋、置物空間與清洗區域，工程預計在明年5月底完工，屆時將成為休憩新據點。

▲磺港公園大樹廣場改造後模樣。（模擬圖／公園處提供）



磺港公園被譽為北投舊城的「戶外客廳」，鄰近北投市場與社區，早已是居民生活的重要據點。公園處說，將於公園臨近大興街處設置足湯驛站，並且重新規劃人行步道、入口意象，保留原有榕樹林，搭配教育解說設施，成為結合生態與文化的特色場域，讓民眾輕鬆體驗北投最具代表性的溫泉文化。

▲6歲以下孩童專屬的「滑步車賽道」。（模擬圖／公園處提供）



同時，透過地景手法，縫合原有磺港溪加蓋段被分隔的地形，以客土回填方式將原有高度90公分落差調整為緩坡，並於加蓋區設置無縫橡膠地墊滑步車賽道，提供6歲以下孩童遊戲空間，透過曲線與地形起伏，增加趣味與安全性。

▲造型鳥巢鞦韆和複合式攀爬遊具等，並增加遮陽設備。（模擬圖／公園處提供）



公園處指出，此次設計延續「磺港溪整體再造計畫」，以「社區生活」為核心，邀集里民與專家多次討論，確保規劃符合地方需求。工程已於7月中開工，歷時300天，預計於明年5月30日完工。