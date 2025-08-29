ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
阿里山林鐵最新「森里號」曝光！亮點搶先看　最快明年就能搭

▲▼阿里山林鐵森里號。（圖／阿里山林業鐵路與文化資產管理處提供）

▲阿里山林鐵高階列車「森里號」亮相。（圖／阿里山林業鐵路與文化資產管理處提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山將有最新小火車可以搭！全新亮相的阿里山林業鐵路高階列車「森里號」已抵達嘉義車庫，待完成試車與運轉測試後，預計於明年投入「嘉義—阿里山」本線營運，與現行「阿里山號」共同服務旅客。

「森里號」由林鐵及文資處攜手台灣車輛股份有限公司、堺建築-方俊凱建築師事務所合作設計，以鄒族語「樹林」之意「EVI」命名，象徵人與自然共生。列車設計概念包含「從平原攀升至高山」、「傳統與創新結合」、「在地與世界連結」，展現阿里山林鐵轉型歷程。

▲▼阿里山林鐵森里號。（圖／阿里山林業鐵路與文化資產管理處提供）

▲▼森里號外觀塗裝。

▲▼阿里山林鐵森里號。（圖／阿里山林業鐵路與文化資產管理處提供）

森里號包含1輛機關車與5節車廂，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車色系，並加入「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」塗裝，共提供97席座位（含2席無障礙座位），比現行阿里山號更寬敞。為因應多山路線，「森里號」配置動力更強的新引擎與升級轉向架懸吊系統，提升穩定性與舒適度，並支援2組列車聯掛以增加運能。

▲▼阿里山林鐵森里號。（圖／阿里山林業鐵路與文化資產管理處提供）

▲森里號最快明年就搭得到。

「森里號」是林鐵首款搭載自動門與自動化旅客資訊顯示系統的列車，車廂內裝、照明、空調與廣播系統全面升級。林鐵及文資處表示，共將採購5輛機關車與26節車廂，未來除本線營運外，亦將規劃區間及特色專列，推動沿線生態與人文旅遊，帶動地方觀光。

關鍵字： 嘉義旅遊 鐵道旅遊 阿里山林鐵 森里號 阿里山 交通資訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

