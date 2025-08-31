桃園豪華露營「雙人1泊4食」7999元起　淡水飯店贈SPA、2千餐飲券

▲天成逸旅-朋趣豪華露營明（1日）起推出一泊四食優惠。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

9月開始將進入秋高氣爽的季節，北部就有豪華露營和溫泉飯店從明（1日）起推出限時優惠。其中，桃園龍潭朋趣豪華露營平日入住，雙人一泊四食每晚7,999元起，加贈栗比掛頸風扇；淡水蘊泉庄則推出一泊一食專案，每房6,800元起，假日不加價。

▲▼全新旋轉滑水道開放和戲水池；戲水池每年4至10月開放，是夏日極具人氣的設施之一。（圖／業者提供）

桃園天成逸旅-朋趣豪華露營

天成逸旅-朋趣豪華露營明（1日）至10月31日推出「朋趣微涼奢旅」優惠，平日雙人一泊四食每晚7,999元起（含10%服務費）、假日9,899元起，入住可享豪華露營車、豐盛餐飲與園區設施暢玩，再加贈代言人栗比掛頸風扇一份。

▲天馬號適合2至4人入住，是家庭旅遊的首選露營車型，平日每車9,499元起，旺日11,399元起。（圖／業者提供）



一泊四食包含：午後可攜著野餐籃到草地上享用 Bon Bar 的輕食與飲品；傍晚在戶外 BBQ 爐火旁，大口品嚐現烤海陸美味；入夜後，還有暖心消夜泡麵陪伴。翌日早晨，專屬管家會送上「Chill 早餐箱」，內容包含和牛漢堡排或松阪豬排、生菜沙拉、有機蛋、新鮮水果、手作麵包與星巴克咖啡，為新的一天揭開序幕。

▲加贈代言人栗比掛頸風扇一份，優惠不挑色，隨機贈送。（圖／業者提供）

延續廣受好評的夏日露營方案，「朋趣微涼奢旅」加入全新「繪出栗比」活動，讓旅客在假期中增添創作的樂趣。區內設有旋轉滑水道、戲水池、旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯等設施，並提供一小時免費VR高爾夫體驗與迷你高爾夫挑戰。入夜後，可與親友在星光電影院賞露天電影，度過浪漫夏夜。

▲淡水蘊泉庄擁有黃金琥珀美人湯。（圖／業者提供）



淡水蘊泉庄

蘊泉庄同樣從明（1日）至10月31日推出「輕旅淡水，好Chill」專案，入住土舍客房，含翌日活力早餐每房6,800元起，平日可以免費加人入住，而假日房價不加價，再贈新北輕軌一日券，另可加價1,000元升等寬敞水舍套房。

▲一泊二食專案每房8,800元起，不分平假日免費升等水舍套房。（圖／業者提供）



更划算的一泊二食專案，每房8,800元起，享豐盛早餐，不分平假日免費升等水舍套房，除平日加人不加價，每日限量免費15分鐘SPA體驗，還贈2,000元餐飲抵用券、新北一日輕軌券及粉紅氣泡酒一瓶。

▲試營運推出「蘊溫泉SPA 療癒系悠活⼀⽇遊」，身體香氛舒壓60分鐘加沐天澤裸湯僅2,780元起。（圖／業者提供）



值得一提的是，⽇本CRED株式會社旗下五星級酒店品牌SPA「Sanatio」同步進駐館內，試營運期間推出「蘊溫泉SPA 療癒系悠活⼀⽇遊」，身體香氛舒壓60分鐘加沐天澤裸湯僅2,780元起，在城市中重啟活力，讓身心徹底充飽電。