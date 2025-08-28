歐洲團疫後暴增3倍！北歐最夯「成長7成5」　早鳥贈100歐元

▲法羅群島位於北大西洋，介於挪威、冰島和英國之間，以陡峭的懸崖和峽灣聞名。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／台北報導

歐洲線已成雄獅旅遊主要動能，占了總業績2成以上，雄獅旅遊總經理賴一青表示，12日以上歐洲旅遊行程的出團占比，在疫後成長超過3倍；同時，受惠於極光爆發周期，北歐四國1月至7月出團人數較去年成長7成5；西班牙朝聖之路的出團人數呈現倍數成長，顯示歐洲旅遊需求強勁，整體能見度到2026年6月。

對比去年同期出團量，今年1-7月歐洲四國成長75%、北歐（冰島）追極光人數成長118％、巴爾幹半島人數成長41％、瑞士人數成長12％。

▲巴爾幹半島的佩拉斯特小鎮，湖水與沿岸的古典建築相互輝映，呈現遺世獨立之美。（圖／雄獅旅遊提供）



賴一青表示，今年1-6月營收達149億元，其中歐洲是黑馬，占了營收2成以上，雄獅歐洲線天數拉長，且特別的是，以前旅遊團從單一國家，轉變為單一城市，像是安排住在巴黎5晚，並安排1-2天自由行讓民眾購物，7-8天團費僅6萬元出頭，但已經滿到明年1月。

▲雄獅旅遊董事總經理林淑貞、雄獅旅遊總經理賴一青。（圖／記者彭懷玉攝）



雄獅旅遊董事總經理林淑貞則說，疫情後有重新定位產品，2019年之前，幾乎沒有10天以上的行程。縱使歐洲線表現亮眼，林淑貞說，歐洲通膨嚴重，每年約以10%速度增長，又以西歐、南歐漲最多，包含飯店、交通等元件，但越晚訂機票越貴，雄獅也從疫前的「短打殺價」，轉為在出發前10個月先開票，提前佈局以避免額外產生的成本波動。

▲首創小團體模式，安排行李運送，讓旅客輕裝上路，每天約走3小時，體驗西班牙朝聖之路。（圖／雄獅旅遊提供）



隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，進一步提升台灣赴歐旅遊熱度。據雄獅旅遊觀察，目前熱門地區依序為東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐。

▲行程探訪瑞士秘境「懸崖餐廳」。（圖／雄獅旅遊提供）



此外，旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展，因此陸續推出「瑞士雙峰三火車懸崖餐廳12日」深入秘境小鎮龍疆與懸崖餐廳；「巴爾幹七國15日」深度探索歷史文化交織的十字路口；另首度規劃「法羅群島系列」安排三晚連泊，走訪世界最高海上懸崖與峽灣。

▲在瑞典芬蘭交界的凱米，穿著特製「龍蝦裝」感受無重力樂趣。（圖／雄獅旅遊提供）



針對主題旅遊，雄獅小團模式推出「西班牙朝聖之路」安排行李接送與頒發朝聖證書，讓旅客留下心靈里程碑；冬季則規劃「極光狩獵破冰船玻璃屋11日」結合夜航、雪橇等極地體驗；春季鎖定保加利亞玫瑰節、櫻花與鬱金香花季，讓旅客沉浸在歐洲花海。

高端市場方面，「璽品假期」明年將推「北極×羅浮敦群島銀海郵輪18日」，79萬9,000元起的團費，帶領旅客深入極地浮冰區與無人島，觀察北極熊與海象，體驗前所未有的奢華探險。此外，「歐亞非購物節」促銷檔期將延續至11、12月，凡報名今年11月至明年3月間出發的指定行程，每人即可獲得最高100歐元（或100美元）購物金。

日前品保協會歐洲線委員陳榮信則說，第4季是歐洲最美的季節，但歐洲以「VUCA」時代（動盪、不確定、複雜、模糊）形容當前世界局勢，並指出疫情後，全球經濟面臨量化寬鬆、區塊鏈、全球化、俄烏戰爭、中美貿易戰及以伊衝突等多重衝擊。陳榮信說，疫情後曾有旅遊高峰，但從今年第3季開始，歐洲整體旅遊市場已趨於平穩，回歸以往狀態。