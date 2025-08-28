新北「4大免費戲水區」9月後只開假日　親子族把握盛夏戲水時光

▲新北4大免費戲水區9月起僅開放例假日及國定假日。圖為汐止星際水樂園。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

白天酷暑持續，想玩水的親子族再衝一波！新北4大免費戲水區8月底之後將不再天天開放，9月起僅開放例假日及國定假日，並將在9月底正式結束，為2025年戲水時光劃下句點。

▲「新莊塭仔底濕地公園」是當地唯一結合親水、生態、休憩與滯洪功能的公園。



位於新莊副都心的「新莊塭仔底濕地公園」是當地唯一結合親水、生態、休憩與滯洪功能的公園，園內設置兒童遊樂區、涼亭，還有深受孩子們喜愛的戲水池。盛夏時，小朋友在水中嬉戲、家長在一旁聊天乘涼，成了不少家庭的固定假日行程。

▲▼「三重海世界水樂園」每年總是吸引大批玩水民眾，今年教師節也有開放戲水區。



除了塭仔底濕地公園外，「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」等免費戲水點，自6月8日開放以來，吸引大批民眾揪團前往，享受水花四濺的歡笑與沁涼。9月28日適逢教師節連假，戲水區也將加碼開放，讓大小朋友用清涼的方式慶祝佳節。

▲提醒家長與孩子們，務必遵守場內規範，避免奔跑、跳水、推擠、攀爬等危險行為。



水利局表示，為提供民眾安全且舒適的戲水環境，市府將持續定期清潔與維護設施，並進行水質檢驗，確保各項水質皆符合標準。同時也提醒家長與孩童，務必遵守場內規範，避免奔跑、跳水、推擠或攀爬等危險行為，並配合現場工作人員的指引，才能在夏日尾聲玩得開心又安心。