雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

每到冬季，日本東北地區便搖身一變，成為銀白色的童話雪國。其中最令人嚮往的景致，非山形縣的「藏王樹冰」莫屬。搭乘纜車隨著高度逐漸攀升，眼前的山林慢慢披上雪衣，而最終映入眼簾的，正是只在嚴冬才能見到的樹冰自然奇觀。

雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景（圖／shutterstock）

▲藏王樹冰造型千姿百態，被暱稱為「雪怪」。

樹冰的誕生是大自然的巧手傑作，每年大約從11月底至12月初開始，雲霧中的冰晶在東北季風吹拂下，附著於針葉樹上，日復一日結冰、積雪，最終雕塑出千姿百態的冰雪造型。進入 1 至 2 月，樹冰達到最壯觀時期：有的宛如巨人，有的酷似猛獸，甚至也有像土地公般慈祥。當夜晚點燈亮起，被暱稱為「雪怪」的樹冰群，在彩光映照下，搖身化為奇幻精靈，遊走其中，宛若進入魔法森林。

雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景（圖／shutterstock）

▲搭乘纜車沿途欣賞，俯瞰樹冰群的震撼。

以樹冰為主題的旅程，也能順道探訪鄰近的特色景點。像是有 400 年歷史的銀山溫泉街，沿溪谷而建的木造旅館、石板道路與小橋，夜裡在瓦斯燈映照下，洋溢濃濃懷舊氣息。這裡不僅是日劇《阿信》的拍攝地，更被盛傳是宮崎駿《神隱少女》中油屋的靈感來源。

雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景（圖／shutterstock）

▲銀山溫泉街懷舊氣息濃厚。

若想走進古風更濃厚的時光隧道，不妨前往大內宿。這座江戶時代的驛站村落，至今仍完整保留茅草屋頂的傳統建築，漫步於古色古香的街道上，看見屋內展示的傳統生活景象，彷彿一腳踏進數百年前的日本。

雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景（圖／shutterstock）

▲大內宿感受江戶時代的驛站風情。

鐵道迷則不能錯過高人氣的「會津鐵道」。列車緩緩駛過山林與溪谷，車窗外盡是雪覆山巒與靜謐村落，旅行的節奏隨之放慢，令人沉醉於雪國的寧靜之美。

雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景（圖／shutterstock）

▲日本高人氣的會津鐵道冬景。

想與雪更親密接觸？山形縣的飯豐戲雪樂園，是不容錯過的冬季遊樂天堂。這裡無需攜帶特殊裝備，就能暢玩雪上摩托車、雪地香蕉船、甜甜圈雪盆等趣味設施，笑聲此起彼落，是最能留下快樂回憶的雪國樂園。

雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景（圖／shutterstock）

▲雪地趣味體驗，大人小孩都開心。

●推薦行程：
東北藏王樹冰.萌Q狐狸村.大內宿.鐵道.溫泉五日
https://4ptour.com/tr05QuQrm

●行程亮點：
•藏王樹冰－日本東北冬季限定自然奇景
•銀山溫泉－電視劇《阿信》拍攝地，宮崎駿《神隱少女》油屋靈感來源
•大內宿－江戶時代懷舊風情
•會津鐵道－日本的人氣鐵道線
•藏王狐狸村－超過上百隻不同品種狐狸，包含曾拍過電影電視的動物明星
•雪樂園－雪上摩托車、雪上香蕉船、甜甜圈雪盆戲雪無限暢玩

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想
(02)2537-3088
http://www.4p.com.tw

關鍵字： 日本東北 藏王樹冰 雪怪 日本山形 銀山溫泉 會津鐵道 賞雪 玩雪

【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

