南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅！美到11月　還有免費星空導覽

▲杉林溪今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

▲杉林溪今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

記者彭懷玉／綜合報導

免跑日本富士山河口湖，南投就看得到壯觀波波草海！杉林溪森林生態渡假園區今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵，放眼望去十分療癒。園區表示，9月起紅綠交錯的波波草地景將正式登場，預計可持續至11月上旬。

▲杉林溪今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

▲9月起紅綠交錯的波波草地景將正式登場，預計可持續至11月上旬。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

位於南投竹山、海拔1600公尺的杉林溪森林生態渡假園區，夏季氣溫約14度至24度，不只是避暑勝地，在盛夏過後，8月中布置上全新波波草地景，近日根部已從原本的翠綠轉為橙紅色。

美照一分享，引來網友紛紛留言「杉林溪的另一種美」、「杉林溪真是避暑的好地方，一年四季都可以看到許多不同的美麗風景」，但也有網友認為「為何波波草不是修成球型？好像沒有日本的可愛。」

▲杉林溪今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

▲波波草又名「掃帚草」，杉林溪的波波草株形修長，隨著氣候漸涼，植株逐步轉紅。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

園區介紹，波波草為藜科地膚屬植物，又名「掃帚草」，杉林溪的波波草株形修長，隨著氣候漸涼，植株逐步轉紅，9月起紅綠交錯的波波草地景將正式登場，預計美景可持續至11月上旬。雲霧縹緲的山間，點綴上成片嫣紅波波草，猶如走進童話中的秘境，美不勝收。

▲杉林溪今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

▲園內還有松瀧瀑布、青龍瀑布、溪流、森林步道與四季花卉。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

杉林溪除了波波草，園內還有松瀧瀑布、青龍瀑布、溪流、森林步道與四季花卉，為旅程增添更多層次的驚喜。今年更巧妙結合波波草花區與將在11月轉色的水杉林，營造秋季限定的絕美景致。

▲杉林溪今年首次大規模種植波波草，數量達6000棵。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

▲轉杉林溪聯外道路已經修復，開放正常通行，園區正常開園。（圖／翻攝自Facebook／愛上杉林溪）

至於民眾關心的聯外交通，園區表示，轉杉林溪聯外道路已經修復，開放正常通行，園區沒有災情、正常開園。此外，即日起每晚7點半在杉林溪大飯店6樓，舉辦免費星空導覽及天文望遠鏡觀察體驗，喜歡大自然的旅客不妨作為參考。

