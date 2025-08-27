ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「被燒肉耽誤的甜點店」籌備高雄2店　餐廳落腳台鋁生活商場

▲森森燒肉。（圖／森森燒肉提供）

▲森森燒肉將在高雄開出第2家店。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

繼中正店後，被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」的森森燒肉，將在高雄開出第2家分店，地點位於MLD台鋁生活商場，預計11月開幕。

台中起家的森森燒肉，也是當地的人氣餐廳，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元起至1168元，餐廳內還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露等，被網友譽為「被燒肉耽誤的甜點店」。

▲森森燒肉甜點櫃。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉目前全台有9家分店，分布在台中、新竹、桃園及高雄，日前臉書粉專「開新點 Khnotien」透露，該品牌即將在高雄開出第2家店，地點位於MLD台鋁生活商場，預計11月開幕。

▲王品「肉次方」預告10月進駐高雄夢時代。（圖／王品提供）

另外，王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」全台第10家店將於10月初跟大家見面，地點落腳高雄夢時代，這也是高雄第2家店。

肉次方是王品集團旗下燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。
 

